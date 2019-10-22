مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن رعايته البلاتينية لمؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية (فينتك) في نسخته الثالثة، والذي تنظمه شركة «إفنتس 12» خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الحالي في فندق فورسيزونز الكويت، بهدف مناقشة فرص تقديم التقنيات المبتكرة وحلولها العالمية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بحضور مجموعة حصرية من الشركات الرائدة والهيئات التنظيمية ورجال الأعمال والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، الذين سيناقشون مواضيع مختلفة ومهمة، مثل آليات الدفع، وأنظمة البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة، والتطبيقات المصرفية وغيرها الكثير.

ومن جانبه، صرح مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: قائلاً: «يؤمن «KIB» بأهمية التكنولوجيا المالية ومدى زيادة انتشارها وتأثيرها على القطاع المصرفي. كما أننا نرى بأنه أصبح من الضروري اتباع نهج متوازن يجمع بين العمل المصرفي التقليدي والخدمات الرقمية المبتكرة. مؤكداً أن «KIB» يحرص على تطوير خدماته ومنتجاته وتطبيق أحدث التطورات التكنولوجية، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية مبتكرة للعملاء تتسم بأعلى معايير الجودة والتميّز مع مراعاة الأمان والسرية وسهولة الاستخدام».

مشيراً إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية التي طرحها «KIB» خلال السنوات الأخيرة قد لاقت الاستحسان من قبل العملاء، إلى جانب شعورهم بالفرق من ناحية السهولة والبساطة في إنجاز معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

يذكر أن تطوير واستحداث خدمات «KIB» الجديدة هو نتاج التواصل المباشر مع العملاء والاستماع لآرائهم باستمرار للتعرف على توجهاتهم ورغباتهم واحتياجاتهم، وبالتالي تلبيتها بهدف جعل حياتهم أكثر راحة وسهولة، مما يؤكد بأن KIB هو بنك للحياة بحيث يقدّم لعملائه أسلوب حياة مميز.

