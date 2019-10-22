مال وأعمال

أعلن بنك «الخليج» عن الفائزة في السحب الشهري التاسع لحساب الراتب لهذا العام. وقد حالف الحظ شروق سالم أحمد الهزاع حيث فازت بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب. وتم إجراء السحب في فرع بنك الخليج في العدان، بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.

وقالت الفائزة شروق الهزاع بهذه المناسبة: «أود أن أشكر الجميع في بنك الخليج على خدمة العملاء الممتازة التي يقدمونها. كوني عميلة للبنك، أقدّر كثيرًا سرعة الاستجابة والكفاءة التي أجدها عند إجراء كل معاملاتي البنكية، إلى جانب الابتكار في المنتجات والخدمات. بنك الخليج هو الوحيد الذي يسعى دائمًا لإيجاد حلول مثالية لكل عميل».

يوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 إلى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائياً في السحوبات الشهرية والفوز ب 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت وهي 100 ضعف الراتب.

