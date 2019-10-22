مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان انه وفي إطار التطوير الذي يقوم به البنك لجميع خدماته ومنتجاته فإنه تم إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني للبنك بعد تحديثه وإدخال العديد من التعديلات التى تجعله اكثر سهولة وراحة واسرع في الاستخدام .

وقال البنك في بيان صحافي ان هذه الخطوة تأتى في إطار التطوير الذي شهدته وسائل تواصل البنك مع العملاء في الفترة الأخيرة من أجل منح العملاء تجارب أفضل في التعامل مع البنك.

وأضاف البيان «أكثر ما يميز بوبيان الاهتمام المتواصل بالابتكار على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء واهتمام كبير بطموحاتهم والمحافظة على الشفافية في العلاقة مع العملاء المبنية على أساس الموثوقية والثقة والاحترام المتبادلين مع التطلع إلى التميز والتفرد من خلال الريادة في ابتكار أبسط الحلول وأكثرها ملاءمة للعملاء».

ويحتوي الموقع الإلكتروني المحدث على تصنيف واضح للمحتوى يضع بعين الاعتبار كيفية تصفح المستخدمين سواء من عملاء البنك ام لا للمنتجات والخدمات المختلفة والأقسام ذات معدلات الزيارة العالية في الموقع الإلكتروني وهو مؤشر يدل عن مدى قبول العملاء والموظفين وغيرهم من المتصفحين للتحديث الجديد من بدون استنثاء وقياس مدى رضائهم وشعورهم بالفارق في الاستخدام من ناحية السهولة والبساطة.

وتم إعادة تصميم هيكلية ومعمارية الموقع ليصبح أكثر سلاسة في التنقل بين أقسامه الى جانب تطوير وتحسين محرك البحث الداخلي للموقع الإلكتروني ليسهل على المستخدم عملية البحث وعرض نتائج ومعلومات دقيقة.

