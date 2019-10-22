مال وأعمال

أعلنت الشركة المتحدة لإدارة المرافق - UFM، إحدى الشركات التابعة لشركة العقارات المتحدة، عن تبنيها تكنولوجيا الساعات الذكية في إدارة القوى العاملة (MIMS) لتصبح من أوائل الشركات بالكويت في تطبيق تلك التكنولوجيا الفريدة من نوعها في إدارة المرافق وبناء قاعدة برمجية لتخزين جميع المعلومات والعمليات والقوى العاملة لدى مستخدميها.

وقالت الشركة في بيان صحافي أمس، إن تكنولوجيا MIMS تتميز بأنها تصل جميع الاطراف المعنية مع بعضها بشكل دائم لتسهيل عملية التواصل والإدارة وذلك عن طريق ساعات اليد الذكية، حيث ترسل هذه الساعات معلومات الأنشطة والحركة بشكل تلقائي لإدارة البرنامج لتوثيقها في الحاسب الآلي.

وتعقيبا على الخدمة الجديدة التي تضيفها الشركة المتحدة لإدارة المرافق UFM للمرة الأولى أفاد م. بدر سالمين « رئيس قطاع إدارة المرافق» أن ساعة اليد الذكية تتمتع بوجود كاميرا لتصوير العمليات مع البث المباشر إلى غرف التحكم والافراد المشاركين في البرنامج وهو الامر الذي يوفر نظام مراقبة وإدارة شامل ومتكامل للمجمعات والمنشآت، مشددا على ان التكنولوجيا الحديثة في إدارة المرافق تلعب دورًا أساسيا في تقديم منظومة تشغيلية متكاملة.

