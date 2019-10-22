مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة في بيت التمويل الكويتي بيتك حمد المرزوق، إن بيتك حقق صافي ارباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2019، قدرها 190.5 مليون دينار مقارنة بمبلغ 169.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 12.7 %. كما ارتفع اجمالي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ليصل الى 701.2 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 10.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ اجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 615.2 مليون دينار بنسبة نمو 4.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 393.0 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة نمو 7.0 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما انخفضت نسبة التكلفة الى الايراد لتبلغ 36.1 % حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 37.7 % عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 27.67 فلسا مقارنة بـ 24.58 فلسا عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 12.6 %. وبلغت نسبة النمو في اجمالي الموجودات 6.9 % مقارنة بنهاية العام السابق لتصل الى 18.999 مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وارتفع مدينو عمليات التمويل لتصل الى 9.356 مليارات دينار بزيادة قدرها 167.7 مليون دينار ونسبتها 1.8 % مقارنة بنهاية العام السابق.

استدامة النمو

وأشار المرزوق في تصريح صحافي، الى أن تحقيق نمو مزدوج الخانة في صافي الأرباح، وكذلك ارتفاع جميع المؤشرات المالية للبنك، جاء نتيجة نجاح استراتيجية تحقيق الاستدامة في النمو من خلال التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، والتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية لمواصلة تحسين جودة الأصول. وبين أن بيتك نجح في رفع إجمالي قيمة الأصول والحفاظ على أعلى مستويات الجودة الممكنة والتنويع، للحد من المخاطر، وتحقيق تدفقات لتعزيز السيولة، الأمر الذي انعكس على الارتفاع المتواصل في صافي الإيرادات، مدعوماً بزيادة الايرادات التشغيلية مما أثر إيجاباً على صافي الربح، ومعدل النمو السنوي المركب الذي سجل نمواً مطرداً خلال الفترة الأخيرة. وأضاف المرزوق أن بيتك يمضي قدما نحو تعزيز قيمة حقوق مساهميه ومودعيه وتنمية العائد على استثماراتهم، مع تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء، بما ينسجم مع رؤية البنك في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية الاسلامية.

استراتيجية التحول الرقمي

ولفت المرزوق الى نجاح استراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة، منوها بتحقيق نقلة نوعية في طرح الحلول المالية الرقمية من برمجيات تفاعلية ذاتية الخدمة، واطلاق أول روبوتات مصرفية على مستوى الكويت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مستويات الأمان وتحليل البيانات، وتطوير البنية التحتية ومنصات تقديم الخدمات الالكترونية لتحسين تجربة العميل ضمن أعلى المعايير العالمية.

وأشار الى أن بيتك يهدف للتوسع في عملياته بالشرق الأوسط واوروبا، من خلال خدمات البنك الرقمي في تركيا، ومنصة جزيل في البحرين، اضافة الى خدمات عصرية متطورة وذات كفاءة عالية عبر الأونلاين.

بنوك المجموعة

وأوضح أن بيتك يسير على الطريق الصحيح في تحقيق الانسجام في الاداء بين بنوك المجموعة، منوها بأن بنوك المجموعة في تركيا وماليزيا والبحرين والمانيا واصلت الأداء المتميز وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للاستفادة من عناصر قوة كل سوق تعمل فيه. وأضاف أن بيتك - تركيا يتمتع بمركز مالي قوي وبمعدلات سيولة عالية جدا وفقا للمتطلبات الرقابية التركية والكويتية، وكذلك المعيار العالمي بازل 3، مبينا أن معدلات كفاية رأس المال وجميع المؤشرات المالية لـ بيتك-تركيا تفوق المعدلات المطلوبة من الجهات الرقابية وبمستويات ممتازة.

وشدد المرزوق على دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي، مبينا أن بيتك يقوم بدور رائد في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الضخمة ومساندة خطة التنمية في الكويت والمنطقة، لاسيما وأن ذلك يعتبر ركيزة أساسية وأرضية صلبة لترجمة رؤية الكويت 2035 الرامية إلى تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي. وقال ان بيتك نجح في تمويل عدد كبير من المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية والانشاءات، وكان له دور فاعل في إصدارات الصكوك لكثير من البنوك والشركات المحلية والعالمية، وكذلك للحكومات.

كما نوّه المرزوق بجهود بيتك في دعم طموح روّاد الأعمال والشباب، لافتا الى أن لـ بيتك سجل حافل في مجال دعم قطاع الشركات المصغيرة والمتوسطة SMEs، ودعم المشاريع الشبابية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد. وأضاف أن لدى بيتك إدارة متخصصة لتمويل هذه الشركات لما لها من دور حيوي في الاقتصاد والتنمية وتحسين بيئة الاعمال.

تصنيفات ائتمانية

وأوضح المرزوق ان احتفاظ بيتك بالتقييمات والتصنيفات الايجابية من وكالات التصنيف العالمية يؤكد متانة مركزه المالي، منوها بأن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أجرت مؤخرا مراجعة دورية لتصنيف بيتك، حيث ثبتت تصنيفها لودائع بيتك بالعملات المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند مستوى A1 طويل الأجل للودائع، ورفعت في الوقت ذاته تقييم الائتمان الأساسي (BCA) إلى baa3، مع الابقاء على النظرة المستقبلية لتصنيفات بيتك على المدى الطويل مستقرة.

