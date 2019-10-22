مال وأعمال

ذكر المرزوق أن «بيتك» فاز بجوائز رفيعة من جهات عالمية مرموقة معنية بمتابعة أعمال البنوك والمؤسسات المالية، كجائزة «أفضل بنك في الكويت» لعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية الرائدة في عالم الأعمال، وجائزة «أفضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم لعام 2019» من مجموعة «غلوبال فاينانس» العالمية، وذلك حسب معايير ومنهجية كل مجلة ومنها تطوير الاعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع القطاعات، فضلا عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، والتفوق قياساً بالبنوك الأخرى، والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة في السوق، وذلك بالاستناد الى استشارات مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع انحاء العالم.

