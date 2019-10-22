مال وأعمال

دشن بنك الكويت المركزي برنامجاً تدريبياً جديداً متخصصاً في إدارة المخاطر وذلك انطلاقاً من دور بنك الكويت المركزي وجهوده في دعم الاقتصاد الكويتي وتعزيز الكوادر الوطنية وتطويرها، من خلال تأهيل وتطوير العاملين في إدارة المخاطر التي تتمتع بأهمية كبيرة في تعزيز بيئة العمل المصرفي وتحصين العمليات المالية، وضمن مبادرة كفاءة التي أطلقها بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية

جاء ذلك في تصريح للدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، أشار فيه إلى أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة وتطوير الاستراتيجيات الفعالة في إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية، ويمتد على مدى خمسة أشهر موزعة على ثلاث مراحل غير متواصلة، تبدأ المرحلتان الأولى والثانية في دولة الكويت وتشتمل برامج تدريبية ومحاضرات عملية في مجال إدارة المخاطر بالتعاون مع كل من معهد لندن المصرفي والمالي في المملكة المتحدة والجمعية الدولية لمديري إدارة المخاطر في الولايات المتحدة الأميركية للحصول على شهادات معتمدة ومتخصصة في هذا المجال، ويشمل البرنامج مسارات تدريبية متعددة مع محاضرين محترفين محليين وعالميين في مجال إدارة المخاطر ثم تليها المرحلة الثالثة ومدتها شهر واحد في المملكة المتحدة، يتحمل البرنامج خلاله تكاليف السفر والإقامة والتنقل، حيث يتلقى المشاركون التدريب الميداني في مجال إدارة المخاطر مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال، ما يكسبهم خبرة عملية وكفاءة مهنية توفرها برامج المحاكاة ذات المستوى المتقدم وورش العمل والخبرات التعليمية التفاعلية وكذلك الزيارات الميدانية لأهم المؤسسات المالية هناك.

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق بالبرنامج، فقد أشار المحافظ إلى أن أسس اختيار المشاركين هي أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب ولديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في إحدى مؤسسات القطاع المالي أو الاقتصادي في الكويت، كما يشترط اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن.

