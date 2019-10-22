مال وأعمال

نجحت شركة «كامكو» للاستثمار في اتمام 43 صفقة استثمارية في أسواق الدين بقيمة 7.6 مليارات دولار تقريبًا منذإطلاق مجموعة أسواق رأسمال الدين.

على مدار العامين الماضيين فقط، اتممت الشركة بنجاح إدارة 7 صفقات في قطاع اصدارات السندات والصكوك، بقيمة 2.2 مليار دولار مما وضع الشركة في موقع متميز بين أكثر مديري الأصول وشركات الخدمات الاستثمارية المصرفية في المنطقة، نشاطاً.

وتقديراً لأداء كامكو المتميز في هذا القطاع، تسلم رئيس أسواق رأسمال الدين في كامكو عمر زين الدين، ونائب الرئيس في أسواق رأسمال الدين بدر ناصر الغانم ، جائزة «أفضل بنك لإصدارات الدين في الشرق الأوسط - لعام 2019» نيابة عن الشركة، وذلك في حفل توزيع جوائز جلوبال فاينانس الـ 21، الذي أقيم في 19 أكتوبر في نادي الصحافة الوطني في واشنطن العاصمة، بالولايات المتحدة.

وفي معرض تعليقه على أداء مجموعة أسواق رأس مال الدين في كامكو ، قال زين الدين: «ينبع نجاحنا من امكانات فريق عملنا المتميز وقدرتنا على قيادة العديد من مسارات العمل في وقت واحد بطريقة احترافية، في الوقت المناسب وباستخدام مواردنا المتنوعة، بما يحقق اهداف عملائنا. كلاعب بارز في أسواق رأس مال الدين المحلية والإقليمية».

