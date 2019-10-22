مال وأعمال

قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية عبدالعزيز الدعيج ان الربع الاخير من العام الحالي سوف يشهد نقلة نوعية في عدد من مشروعات الشركة، مؤكدا ان منتجات مشروع الوقود البيئي تعتمد في الاساس على كونها تتلاءم مع المتطلبات العالمية والبيئة النظيفة حيث تعتمد المناقصات في المشاريع على مخصصات وميزانيات ضخمة ترصد للصحة والسلامة والامن والبيئة . وأضاف الدعيج في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر التمهيدي للإعلان عن اطلاق المؤتمر العاشر للصحة والسلامة والبيئة والحماية من المخاطر الذي تنظمه الجمعية الأميركية لمهندسي السلامة فرع الكويت برعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء يومي السابع عشر والثامن عشر من ديسمبر المقبل ان هناك متابعة مستمرة لاعتماد التوعية في مجالات الصحة والسلامة والبيئة عبر فرق مختصة تعمل على تطبيقها وفق احدث التطورات التي وصلت اليها عالميا، موضحا ان خطط المشاريع لدي البترول الوطنية تصب في قوالبها الايجابية .

وقال الدعيج ان نقل المعلومات ورفع مستوى الاداء للكوادر الوطنية الكويتية العاملة في الشركات النفطية للتعرف على المستجدات الحديثة والتعرف عليها بات من الاولويات التي تحرص عليها شركة البترول الوطنية، موضحا ان الشركة تشجع على التعاون من تلك الفعاليات من قبل التزامها ومسؤوليتها لترسيخ قواعد الامن والسلامة وتطبيقها بالوجه الامثل . ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الأميركية لمهندسي السلامة فرع الكويت م. فاضل العلي ان القوانين الموضوعة امام الشركات النفطية والمقاولين لديها تهدف الى تقليص الحوادث في اطار الالتزام بقواعد ومعايير الامن والسلامة لتحقيق التقدم خلال الانجاز للمشاريع القائمة والجديدة مبينا ان القطاع النفطي خصص اقسام وادارات تعمل على تطبيق المعاير ورصد النتائج، معربا عن املة في انخفاض معدل الاصابات . وأضاف العلي ان مؤتمر الصحة والسلامة والامن والحماية من المخاطر في نسخته العاشرة يعد مؤتمرا عالميا نظرا لان المتحدثين والمشاركين في المؤتمر يمثلون دولا عالمية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وماليزيا وسنغافورة بالإضافة الى دول الخليج، ومن الدول العربية هناك متحدثون من مصر الى جانب متحدثين من الكويت.

