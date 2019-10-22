مال وأعمال

هنّأ وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، مصنع عبدالوهاب لأعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية بمناسبة فوزه كأفضل مشروع صغير خلال العام 2019 المقدمة من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاحتفال التكريمي العاشر للمشروعات الصغيرة المتميزة الذي أقيم في سلطنة عمان في سبتمبر الماضي.

وقال الروضان أن تكريم هذا المشروع الصغير وهو أحد المشاريع المميزة المموّلة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لهو مدعاة للفخر للصندوق الوطني ولكل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن «مصنع عبدالوهاب» أحد المشاريع التي أثبتت تميزها ونجاحها خلال الفترة الماضية من خلال توسعاته المدروسة وتنوعه في المنتجات والخدمات التي يقدمها.

بدوره، أهدى رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مصنع «عبدالوهاب» خالد البديني الجائزة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي قام بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة ودعمه المستمر غير المحدود للشباب وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لدعمه إصدار التشريعات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على توجيهاته بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الذي كان داعماً رئيساً لنا.

