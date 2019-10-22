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«المواشي» زارت الأطفال في المستشفى الأميري


قام فريق من أسرة شركة نقل وتجارة المواشي وبالتعاون مع إدارة المستشفى الأميري، بزيارة إلى قسم الأطفال، حيث قاموا بتقديم الألعاب والهدايا للأطفال من نزلاء المستشفى والذين يستحقون الاهتمام والرعاية من أجل رسم الابتسامة على وجوههم والتخفيف عن معاناتهم من المرض وقضاء وقتًا طيبًا معهم.
وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات المحلية في الشركة عبد الهادي قاسم بولند، بأن هذه الزيارة والتي تعتبر الأولى من نوعها لعيادة المرضى من الأطفال هي مثال حي على التراحم والتعاطف ما بين فئات المجتمع، وكان لها عظيم الأثر الإيجابي علينا وعلى الأطفال وذويهم، حيث أدخلت على قلوبهم البهجة والفرح في جو أسري تملؤه الأخوة والمحبة وخففت من آلامهم.
وأضاف بولند: وقد آثرنا أن نشارك إدارة المستشفى في هذه الزيارة توطيدًا للتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام في خدمة المجتمع، موجهًا الشكر الجزيل لإدارة المستشفى الأميري والكادرين الإداري والطبي فيه على إتاحة الفرصة لنا لتنظيم هذه الزيارة.


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