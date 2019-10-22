مال وأعمال

تشارك شركة سراي للعطور في معرض الخريف للعطور 2019 كراع ٍ بلاتيني للمعرض والذي يقام على أرض المعارض الدولية في مشرف في الفترة من 24 أكتوبر حتى 6 نوفمبر القادم.وفي هذا السياق أكدت ميساء حمدان الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة سراي للعطور أن الشركة تحرص كل الحرص على التواجد في معرض الكويت للعطور كمشارك وراعٍٍ بشكل دائم حيث يعتبر أحد اهم معارض العطور بمنطقة الخليج والشرق الأوسط وملتقى لجميع الشركات المتخصصة بمجال العطور، وبالتالي يعد منصة لأطلاق جديد سراي وتعريف عملائنا بشكل أوسع وأكبر بمنتجاتنا. وأضافت حمدان أن سراي تهدف من خلال مشاركتها الدائمة في معرض العطور إلى تكريس دورها الريادي في عالم العطور في السوق المحلي ومنطقة الخليج العربي، حيث تضع نصب أعينها القيمة الحقيقية من المشاركة والتي تتجلى في مواصلة سياسة الانتشار ضمن خططها المتجددة باستمرار. وعن مشاركتها في معرض الخريف للعطور قالت حمدان إن سراي تفخر برعايتها اليوم لهذا المعرض كراع أساس، انطلاقا من إيمانها المطلق بأهمية المشاركة بمعرض العطور والذي يعد من ضمن أولويات سراي.

وشددت حمدان على ان «سراي للعطور» تمتلك 19 فرعا محليا إضافة الى افتتاح ثلاث أفرع بدولة الإمارات المتحدة وبالتحديد في دبي الأول بمرسى السيف وفرعين بالستي ووك، كما لدينا فرعان بالمملكة العربية السعودية وتحديداً في الخبر في مول الظهران وفي العاصمة الرياض في مول النخيل، وقريبا نعلن عن أول أفرعنا في دولة قطر الشقيقة وذلك ضمن خطتنا التوسعية في دول مجلس التعاون.

