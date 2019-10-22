مال وأعمال

أجمع خبراء ومسؤولون اقتصاديون وقانونيون على أن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية هو طوق نجاة للكويت ومستقبلها، مشيرين إلى أن التحديات الاقتصادية المزمنة التي تواجهها الكويت تجعل من المشروع ضرورة حتمية لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين، حيث أشاروا إلى أن العجز المزمن في الميزانية العامة للدولة ونفاذ الاحتياطي العام خلال شهور وزيادة أعباء الديون العامة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي لمستويات متدنية وتذبذب أسعار النفط تمثل تحديات ملحة يجب التعامل معها.

وقدر المتحدثون خلال لقاء مفتوح نظمته جمعية الصحافيين الكويتية والاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي تحت عنوان «قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية»، قدروا دخول 600 ألف كويتي إلى سوق العمل في عام 2035، مستدركين أن هناك ضغطاً على الحكومة يتمثل في التهام الرواتب والدعوم ما يقارب من 80 في المئة من الميزانية بالإضافة إلى الضغط الكبير الذي تتعرض له البنية التحتية وإنفاق ما يقارب من 230 مليار دولار على البنية التحتية في الكويت. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكدت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي سارة أكبر أن المنطقة الاقتصادية الشمالية تهدف الى فتح الاستثمار للعديد من الاراضي والجزر وان تكون مركزا تجاريا للمنطقة. وأضافت أن المنطقة الاقتصادية الشمالية تهدف الى استثمار العقول الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وستسهم أيضا في توفير العيش الكريم.

وذكرت ان النفط هو عماد الاقتصاد الكويتي وأن مدخول شركة النفط هو الذي أسس الكويت الحديثة والاعتماد فقط على النفط يجعل الاقتصاد الكويتى اقتصادياً احادياً مؤكدة على ضرورة تنوع مصادر الدخل موضحة أن مشروع المنطقة الاقتصادية ليسهم في تنويع مصادر الدخل.

طوق نجاة

ومن جانبه قال عضو الفريق الاقتصادي للمنطقة الشمالية أسامة القروي أن المشروع يمثل طوق نجاة لمستقبل الكويت بعيدا عن النفط وبعد استنزاف الاحتياطي العام للدولة الذي قارب على النفاذ. وأضاف أن على المستوى العالمي ستكون الكويت معبراً استراتيجيا والوصول إلى طريق الحرير والدخول في شراكات جديدة مثل الصين وبريطانيا وأميركا .

وبين ان المشروع من شأنه تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والاتصال وتحقيق الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار من خلال مشاريع واعدة خليجيا مثل السكك الحديدية لدول مجلس التعاون إلى الجنوب والعراق وإيران وآسيا الوسطى. وأوضح القروي أن المشروع يحقق الأمن المحلي من خلال إيجاد طريقة للاستدامة وخلق فرص عمل أمام الأجيال القادمة .

وفيما يتعلق بالتحديات الحالية التي تواجه الكويت، أشار القروي إلى أن هناك 80 في المئة من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي وضغوط في سوق العمل بسبب دخول 25 ألف مواطن إلى سوق العمل كل عام مضيفا إلى وجود تدهور في المؤشرات الصحية.

وأفاد أنه وفقا لما أكده وزير المالية فإن الاحتياطي العام سينفذ خلال 14 شهرا وأن 75 في المئة من النفقات تتركز في الرواتب والدعوم والمتبقي لا يكفي لتحسين التعليم والخدمات العامة.

وقال إن النفط يفقد أهميته الاستراتيجية وقيمته في ظل التكنولوجيا الحديثة المتطورة والتي قد تؤدي إلى وجود بديل للنفط في أي وقت. ولفت أن البنية التحتية تتعرض لضغوط متزايدة وزيادة البنية التحتية في المستقبل ورصد مشاريع للبنية التحتية تصل إلى 230 مليار دولار.

دراسات مستفيضة

وذكر القروي أنه تم رسم استراتيجية المنطقة الاقتصادية الشمالية بناء على دراسات مستفيضة استمرت أكثر من عام وتمثلت في زيارات ميدانية والاستعانة بحوالي 30 متخصص في الشركات العالمية و30 متخصص لديهم خبرة فنية بالكويت وتم الاطلاع على أكثر من 300 وثيقة واشتراك أكثر من 50 شخصا من أصحاب المصالح في القطاع العام والخاص بما في ذلك 5 وزراء وأكثر من 10 رؤساء تنفيذيين وتم مراجعة شاملة للقانون الجديد للتأكد من تنافسيته على المستوى العالمي.

وأضاف أنه تم وضع دراسة اقتصادية متقدمة لعدد 42 مشروعاً رئيسياً تقام على مساحة 60 كم مربع بتكلفة قدرها 22 مليار دينار حتى عام 2035 يتم تمويلها بشكل رئيس من القطاع الخاص مع معدلات عوائد استثمارية مرتفعة وبعوائد متوقعة تتراوح بين 10 إلى 20 في المئة.

وأوضح أن الدعم الحكومي للمشروع يضمن النجاح ويسرع الاستثمارات، مبيناً أن المشروع يطمح لتحقيق تصنيف عالمي متقدم مقارنة بنماذج ناجحة مماثلة والاستحواذ على الاستثمارات من القطاعين الخاص والعام بقيمة تتراوح ما بين 400 إلى 650 مليار دولار على مدى 25 عاماً.

تعاون ثنائي

وحول الدعم المطلوب من الحكومة، بين أن الانتهاء من تطوير ميناء مبارك الكبير وربط السكك الحديدية والتطورات الأخرى ذات الصلة ووضع رأس المال التأسيسي لمشروع المنطقة الشمالية وإعادة توجيه مشاريع رئيسة مختارة من رؤية الكويت 2035 إلى مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وتنظيم اتفاقيات التعاون الثنائي بين المشروع والحكومة والدول الأخرى من جانب آخر في مختلف النواحي.

وأشار إلى انعكاس المشروع على الناتج المحلي وخلق فرص العمل بالقول إن المشروع في عام 2035 سيضيف ما بين 5 إلى 7 مليارات دينار سنوياً للناتج المحلي الإجمالي وسيخلق ما بين 210 إلى 220 ألف وظيفة وانتاجية عمل عالية تتراوح ما بين 22 إلى 23 ألف دينار، بالإضافة إلى استيعاب المنطقة ما بين 420 إلى 440 ألف نسمة، مضيفاً أن تمويل المشاريع في المنطقة سيكون من القطاع الخاص والمؤسسات.

احتياطي الأجيال

وأوضح رئيس لجنة السياسات والإعلام المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.فهد الراشد أن القانون معروض حالياً على اللجان الفنية في مجلس الأمة، مبيناً أن هناك تفاعلاً كاملاً وعملاً مشتركاً بين الجهاز الفني للمنطقة الاقتصادية الشمالية بكامل أعضائها واللجنة الفنية التابعة للجنة الاقتصادية المالية أو أعضاء عديدين في المجلس من اجل شرح وتنويرهم في هذا القانون.

وأشار إلى أن هناك تقبلاً وحماساً وقناعة بأهمية إقراره والسبب أمران أولهما أننا في مرحلة حرجة وليست مرحلة رفاهية اقتصادية وبالتالي فإن المشروع المقدم هو أحد المشاريع الرئيسة المهمة هو تطوير المنطقة الشمالية وتنويع مصادر الدخل.

ولفت إلى أن الكويت تواجه العديد من التحديات، أبرزها نفاذ الاحتياطي العام للدولة خلال شهور وفق ما صرح به مسؤولون، ووجود حوالي 600 ألف كويتي يدخلون إلى سوق العمل في 2035

وأشار إلى أنه في حال سماح القانون باستخدام احتياطي الأجيال القادمة لتمويل نفقات الميزانية، فإن هذا الاحتياطي لن يكفي سوى 12 عاماً على أحسن تقدير. واستدرك بالقول أن أسعار النفط ستتراوح ما بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل وفقاً للسيناريوهات المتفائلة.

3000 منطقة

وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية ليست بدعة، فهناك أكثر من 135 دولة في العالم اسست مناطق اقتصادية باشكال مختلفة وعدد المناطق الاقتصادية يقترب من مستوى 3000 منطقة اقتصادية وبعض الدول لديها ما بين 20 إلى 40 منطقة اقتصادية لإنعاش اقتصادها.

وأضاف نحن الآن أمام مفترق طرق، ويجب العمل على إنشاء وتطوير اقتصادنا بكامل امكاناته وقدراته خاصة العنصر البشري.

جهاز متخصص

وبدوره، بين الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام محمد الفيلي أنه لابد من أن نأخذ مقدمات صغيرة حول المشروع والمتمثلة في توزيع عناصر التشريع وهي التي ينعقد لها الأساس الأول للتشريع والذي ينص على أن الأمة مصدر السلطات. وقال إن هذا الأمر يوضح السياسة التي توضع لاجلها الأساسيات حتى تكون في محلها وبما ان المشرع يملك التعديل فلا ضير في ذلك إلا في حال مخالفته للدستور. وأضاف «نحن أمام مشروع قانون تتلخص فكرته في إنشاء منطقة مخصصة لنشاط معين أو مايسمى بالمناطق الحرة وهي منتشرة وهناك نماذج كثيرة في عدد من الدول مثل جبل علي وهناك تجربة في الكويت وهي المنطقة الجمركية».

وبين أن النقطة الأخرى في المشروع هي وجود مؤسسة تدير جميع مناحي المنطقة الاقتصادية وان يتم استقطاع من الحكومة جزء لادارة تلك المنطقة ونحن أمام فكرة اسناد لجهاز ينشأ لهذا الغرض ووفق الدستور ويجوز ذلك ويحدد القانون مهام هذا الجهاز وفقا للدستور وان يخضع لوجه من اوجه الاشراف والتوجيه ومن يمارس الإشراف مسؤول امام البرلمان. منطقة مهددة

وجه أستاذ العلوم السياسية د. عايد المناع سؤالاً حول الجانب الأمني المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الشمالية، خاصة في ظل أوضاع تتسم بعدم الاستقرار على المدى الطويل، مؤكداً أن هذه المنطقة ستكون دائماً تحت التهديد، وستكون نقطة ضعف تضغط على الكويت دائماً. كما تساءل المناع عن المنتجات التي يمكن أن تقدمها المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي ستكون بديلاً للنفط، مبيناً أن العراق لم توقع حتى هذه اللحظة على الربط السككي مع الكويت، فإلى اين سيتم تصدير البضائع التي ستنتجها المنطقة؟

ربط سككي

أشارت سارة أكبر في ردها على تساؤلات المناع إلى إن المنطقة ستضم 5 مشاريع استراتيجية أحدها هو ميناء مبارك مع منطقته اللوجستية الصناعية والحرفية، مضيفة ان مشروع الربط السككي لن يقتصر على الربط مع العراق فحسب، وإنما هناك مشروع موجود حالياً يربط الكويت مع جنوب وغرب السعودية، مؤكدة أن هناك نقاشاً مستمراً للربط مع العراق.

مذكرات تفاهم

أوضحت أكبر أن هناك مذكرات تفاهم وقعتها الكويت مع الصين، ما يعني أن الحكومة الصينية شريك استراتيجي في هذه المنطقة مع كل من الكويت والعراق وإيران، حيث يعتبر هذا المشروع واحداً من 86 محطة لمشروع الطريق والحزام، لذا فإن العامل الصيني له يد كبيرة في تطوير المشروع، والعراق يتفاوض مع الصين في بناء خطوط السكك الحديد من البصرة إلى تركيا من جهة، وإلى الحدود الاردنية من جهة أخرى، ما يعني أن هناك عاملاً دولياً في المشروع.

حاجز أمني

أفادت أكبر أن المشاركات الدولية واهتمام دول من هولندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة للاستثمار في المنطقة ستكون بمثابة حاجز أمني سيدفع هذه الدول للدفاع عن استثماراتها وحمايتها.

تريليون دولار

أوضح د. تركي العازمي المتخصص في الادارة الاستراتيجية والقيادة أن المشروع ليس عليه غبار، متسائلاً : هل نحن بالكويت على دراية كاملة بمفهوم التنمية المستدامة؟ وهل ما ذكر يوافق الادارة الاستراتيجية؟ وهل سيوفر المشروع فرصاً ومصادراً للدخل؟ وأضاف «تقدمت سابقاً باقتراح لإنشاء جمعية صباح الاحمد الخيرية العالمية، خاصة وأن لدينا استثمارات خارجية تقارب قيمتها التريليون دينار، يمكننا استعادة ضرائبها وصرفها عن طريق تبرعاتها ومساهماتنا الانسانية، فهذه الفكرة ستساعدنا على تنويع مصادر الدخل».

نعاني الإحباط

رد د. فهد الراشد على مداخلة العازمي قائلاً ان كثيرين يعيشون إحباطاً كبيراً نتيجة لما نواجهه بصورة دائمة بسبب التراكمات على مدى سنوات عديدة، لكن رؤية 2035 لها فلسفة وتوجهات واضحة إلى جانب برامج وضعت موضع التنفيذ في موضوع إصلاح الادارة الحكومية، التخصيص، التعليم، الصحة، ونأمل أن يكون هذا المشروع نموذجاً ثم ينتقل إلى الارض الاكبر المتمثلة في وطننا، بحيث تنتقل الممارسة من منطقة واحدة مساحتها 1500 كيلو متر مربع إلى بقية الدولة.

دعم وتأييد

أوضح السكرتير العام لاتحاد نقابات الكويت ورئيس نقابة البلدية محمد العرادة أن الحركة النقابية هي جزء أساسي من المجتمع، وبالتالي قدمت كل الدعم والتأييد لإقرار المشروع، كما كانت لدينا استراتيجية بسيطة موضحة كانت تهدف إلى تعريف العاملين بالدولة بالقانون، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية المشروع من خلال أفلام قصيرة هادفة، وتكثيف الإعلام النقابي، وهذه ورشة العمل الرابعة التي تهدف للاطلاع على المشروع بسلبياته وإيجابياته.