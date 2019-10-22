آراء

كلنا بات على قناعة تامة أن الفساد أصبح واقع حال لدينا بالكويت بكل القطاعات الخدمية والحياتية وكنا نقول ونتكلم عن التعليم والصحة والتطبيب وتردي الحال فيهم ظهر لنا على السطح فساد وتردي الوضع بوزارة الأشغال بداية من الحصى المتطاير ومرورا بمياه الأمطار التي أغرقت البيوت والطرقات وأتلفت الممتلكات الخاصة للمواطنين في شهر نوفمبر من العام الماضي 2018م ولا نزال نعاني من ذلك كمواطنين، وكل يوم يظهر لنا مسؤول من وزارة الأشغال ويصرح ويقول ويبرر وضع الأسباب والمسببات والأعذار ولا يخلوا تصريح من الوعود والتمنيات ومحاولاتهم لاقناع المواطنين أنهم على قد الحدث والعلاج بيدهم والحلول متوفرة، ولكننا كمواطنين أصبحنا نسمع كلاماً ولا نرى فعلاً أو انجازاً وهنا نذكر المثل الكويتي القديم الذي يقول (ان عطوك مرق حطه بشليلك)، وفوق هموم ومشاكل وزارة الأشغال العامة نعيش هم كل أسرة كويتية ترغب وتتمنى أن تحصل على بيت العمر الذي سيكون بيت العائلة بالمستقبل لأبنائنا الذين هم جيل المستقبل القادم ولكن بات حالنا على طمام المرحوم حيث الانتظار الطويل الأمد وظهور الشيب برأس الأب والأم وكبر الأبناء والبيت للحين ما طلع ولكي يوهموا المواطن البسيط من فئة الغالبية الصامتة أنهم يعملون على حل المشكلة الاسكانية ويقلصون وقت الانتظار اخترعوا أو أستوردوا فلم التوزيع على المخططات والخرائط بواقع هذه قسيمتك بس أنطر البنية التحتية وعليك يلي ما تضيع أسحب سنتين وأكثر من العمر.

ولكن السؤال للمسؤول الموقر عن الوزارتين الأشغال والاسكان ومن يصرح عنهم لماذا لا توقفوهم وتجعلوا تصريحاتهم واقعية وعقلانية وألا يتكلموا بأعذار يكون واقعها أقبح من الذنب، وآخر هذه التصريحات الاعلامية التي جاءت عكسية كما هو الحال دائما لتصريحات وزارة الأشغال حيث ظهر المدير المسؤول معللا سبب انهيار الذي وقع بالدائري السادس قبل عدة أيام بأنه لم يكن بسبب تمديدات خط الصرف الصحي أسفل طريق الدائري السادس بل بسبب الشاحنات، أي شاحنات؟ وهل الطريق الدائري السادس عمل بعقد الثمانينيات من القرن الماضي صمم للدراجات الهوائية والنارية مثلا؟ وهل هناك طريق محاذي له للسيارات والشاحنات مثلا؟ والله عذركم ما يقنع الطفل مو المواطن البالغ والعاقل ولكن السؤال للسيد المسؤول المبجل هل أنت مقتنع بالكلمات التي قلتها؟ والأدهى والأمر ذلك المسؤول الموقر الذي خرج لنا بوسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية ويقول (ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير بخطى ثابتة ورؤى واضحة لمواكبة احتياجات المواطنين بتوفير المساكن) وهنا السؤال.. أي رؤى هذه التي عندكم بالرعاية السكنية؟ وكم خطوة ثابتة؟ وكم خطوة غير ثابتة للمؤسسة المذكورة؟ وإن كان لديكم فعلا خطى ثابتة ورؤية صحيحة للمشكلة الاسكانية غير التوزيع على الخرائط والورق هل يقدر هذا المسؤول المبجل أن يقول لنا متى سوف يبني أهل قسائم خيطان ومتى أهل المطلاع يبنون بس ما نبيهم يسكنون بس نشوف بنيان؟ وما هي الخطة المستقبلية لزيادة الطلبات الاسكانية نقدر نعرفها من باب الشفافية؟ وللعلم للسادة الموقرين أن المسؤول الناجح هو من يعمل بصمت وينجز ويكون على رأس الانجاز ولكن الفاشل هو من يمتهن الكلام والظهور الاعلامي بكل مناسبة ويتفنن بالبحث عن الأعذار والتبريرات فقط دون ان يتكلم عن الحلول والجدول الزمني لحل هذه المشكلة. وهنا أقول لكل مسؤول يا سادة يا كرام ترى أهل الكويت اتعبوا وصلوا لمرحلة الزهق من كلامكم الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع، وبالأخير هذي الكويت صلي على النبي والحين ما بقى لي سوى الدعاء لرب البيت العتيق أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وسوء، ولا يصح الا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: متى راح يستلم المواطن المتضرر التعويضات من الأمطار بالعام الماضي؟ الجواب ترى الفلوس وصخ دنيا والقناعة للفقير كنز وأنت يا مواطن أركد.

