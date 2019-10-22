آراء

استطاعت دولة قطر أن تخرج أكثر صلابة وقوة مما كانت عليه رغم ما حدث من مقاطعة خليجية، وحققت قطر انجازات متتالية ونجاحات باهرة في كل المجالات وليس الرياضة فقط حيث اعتمدت على نفسها في عملية التطوير بايدي ابنائها الذين لم يبخلوا عليها بالجهد حتى اتت جهودهم ثمارها، واذا اردنا ان نحصي انجازات دولة قطر في هذه الفترة القصيرة فاننا لا نقدر ان نعددها كلها، حيث أبهرت قطر العالم اجمع ووقفت الدنيا احتراما لهذا الشعب وقيادته الرشيدة التي وفرت له جميع متطلباته الاقتصادية التي استثمرت في السياحة حتى اصبحت اكثر انفتاحا من ذي قبل، وصارت ذات ثقل اقتصادي كبير بسبب التسهيلات التي قدمتها للسياح وسياسة التأشيرات السلسة حيث ان هذه التسهيلات هي التي اعفت المواطنين القطريين من الحصول على تأشيرات ثماني وثمانين دولة عبر تسهيلات منقطعة النظير وذلك حسب منظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة ومن الانجازات المهمة التي قدمتها قطر لشعبها ولزوارها من السياح ان قطر استضافت بطولة العالم لالعاب القوى كما انها استطاعت الاستحواذ على منتجع بسويسرا وايضا فتحت خطوطا جوية وبحرية مع عدة دول واعطت الاقامة الدائمة لاكثر من ثمانين دولة كما أنها وقعت على اتفاقية محاربة تمويل الارهاب. ومن الانجازات الاخرى المتعددة افتتاح المكتبة الوطنية وهي من كبرى المكتبات العالمية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا في البحث وعلم الارشفة ومن حيث البناء والتصميم فهي تمثل تحفة معمارية رائعة جدا حيث افتتحها الشيخ تميم ووالده ووالدته الشيخة موزة، وايضا انشاء اول مصنع لانتاج السيارات الكهربائية في دولة قطر ودول الخليج العربي وعلى مستوى المنطقة العربية وهي سيارات صديقة للبيئة، ومن اهم هذه الانجازات أيضا اطلاق القمر الصناعي «سهيل سات» الجديد ويعد هذا الانجاز نقلة نوعية في عالم الاقمار الصناعية المتعددة الاغراض حيث جعل قطر في مصاف الدول المتقدمة التي اطلقت عدة اقمار واشتركت بها قنوات كثيرة عالمية ومحلية كما قامت باطلاق معجم الدوحة للغة العربية الذي يفتح افاقا واسعة امام الباحثين والطلبة وهذا اكبر دليل على اهتمام الدولة باللغة العربية اما من جهة الاهتمام بالرياضة فقد قامت ببناء ستادات رياضية ذات معايير ومواصفات عالمية وهي متعددة الاغراض وليست لكرة القدم فقط فهذه الستادات تعد منارات في سماء دولة قطر فهي تحف معمارية رائعة جدا تسر الناظر اليها وتشده من جمال التصميم حيث صممت خصيصا لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حيث امتازت تصاميمها بمراعاة التراث والبيئة القطرية ومن ثم تبقى للرياضة المحلية والخليجية ان دولة قطر تتقدم تقدما ملحوظا ومشهودا له من قبل الجميع في ظل قيادتها التي سهلت كل شيء من اجل المواطن والزائر لها وهذا القليل من انجازات دولة قطر التي تتألق وتبدع وتبهر العالم اجمع الذي يقف الآن احتراما لهذا البلد الصغير الذي غيّر نظرة الدول المنتجة للنفط التي تعتمد على نفطها فقط كمورد للدخل ولا تعتمد على الصناعة والبناء. دولة قطر حقا مثال للارادة والعزيمة والقوة.

