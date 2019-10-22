آراء

في اتصال هاتفي من زميلة قالت لي: ان لدى ابنتي مشكلة بكلية التربية الأساسية.

اليكم الحكاية.. توجد ظاهرة في الآونة الأخيرة انتشرت بشكل مخيف وهي أن الدكاترة يحتكرون بعض المواد ويؤلفون كتبا للمقرر، الى الآن الموضوع طبيعي.. ولكن المشكلة تبدأ عندما تأتي الطالبة أو الطالب لشراء الكتاب ويجدونه يباع بسعر مبالغ فيه ما يقارب (15 ديناراً) ولا يباع بمكتبة الطالب المدعومة ولكن يشترونه من الدكتور فقط ويجبرون على ذلك.

وللأسف يمنع تبادل الطلبة للكتب خاصة للطالب المجتاز للمقرر الذي يقوم باهداء الكتاب لزميله، والغريب أن الدكتور يقوم بالتأكد من الطلبة بأن الكتاب جديد وليس مستعملاً ويتفحص احدى الصفحات بالكتاب بأن لا تكون ممزقة ( وهذه حيلة 90% من دكاترة التربية البدنية - بنات، حيث تمزق الورقة وتسلم للدكتور كواجب منزلي وعليه من 10 الى 20 درجة).

فهل من المعقول أن تكون طالبة تسجل من 5 الى 10 مقررات دراسية وكل كتاب قيمته 15 ديناراً؟

للعلم طالبات تخصص التربية البدنية لديهن الكثير من المقررات الدراسية على وحدة واحدة.

ومن القصص التي وصلتني أن احدى الطالبات حصلت على كتاب من احدى المكتبات خارج الكلية بـ 10 دنانير، والدكتورة اجبرت الطالبات بأن يشتروا منها بـ 15 ديناراً.

وقصة اخرى لطالبة تقول: سجلت بأحد المقررات والمحتكر دكتورتان، وهما من ألفتا كتابا للمقرر فسجلت عند احداهن واشتريت الكتاب منها، وبعدها لظروف انسحبت من المقرر، وشاء الله بأن أسجل مرة اخرى عند زميلتها، وعندما طلبت منا أن نشتري منها الكتاب، رأت لدي الكتاب فتعجبت الدكتورة من الطالبة أن لديها كتاب المقرر. فسألتها: من أين حصلتي عليه ؟ فأجابت: بأنني سجلت الكورس الماضي لدى الدكتورة الأخرى ولكني انسحبت من المقرر. فقال: بالنسبة لي لا أقبل أي كتاب لم يشتر مني، فيجب عليك احضار مبلغ 15 ديناراً وتستلمين الكتاب مني.

فهل أصبحت رسالة العلم في صرح حضاري بأن تباع الكتب كمن يبيع الملابس بسوق الجمعة؟

والموضوع حسب علمي بازدياد للأسف من دكاترة نحترمهم ونكن لهم كل احترام. واتذكر أنني عندما كنت طالباً حدثت معي نفس الحادثة - والله على ما أقول شهيد - حيث دكتور من جنسية عربية يجبر الطلبة على شراء كتاب لزميلته الدكتورة الكويتية رئيسة القسم بمقابل الدرجات، والمضحك بالموضوع أن الكتاب لم ندرس منه لأن الدكتور منهجه مختلف عن الدكتورة الزميلة.

ودمتم بحفظ الله.

*نكشة:

«عندما يصل الفساد الكتب، فقد اهترأت حتماً كل النظم»

(محمود أغيورلي)

