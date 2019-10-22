آراء

يعد التحكيم من وسائل فض المنازعات الحديثة السائدة في وقتنا الحاضر، والحقيقة انه يقوم بدور مهم في فض المنازعات التجارية بالطرق السلمية خاصة في العقود التجارية التي تبرم بين المتعاقدين أو العقود التي تبرم بين الدولة واحد المتعاقدين من الجهات الأجنبية أو داخل الدولة ويتضمن العقد المبرم بينهما شرط اللجوء إلى التحكيم ويسمى شرط التحكيم أو اذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات فيما بينهما عند نشوء النزاع ويسمى المشارطة.

وفي الحقيقة هناك العديد من المراكز المحلية والاقليمية والدولية التي تقوم بهذا الدور التحكيمي، كما ان الدول في الوقت الحاضر تلجأ إلى وسيلة التحكيم هذه لفض المنازعات التجارية فيما بينها وبين الاطراف في الدول الاخرى لأجل حل الكثير من المنازعات التجارية وذلك من خلال اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية كمركز ICC في باريس.

وقد لجأت الكويت كحكومة أو الشركات الخاصة الكبرى المتعاقدة معها لفض المنازعات التجارية لدى هذه الجهات الدولية لأجل حسم التحكيم التجاري بينهم.

بقلم : شهد بدر المانع

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون