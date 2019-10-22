آراء

ممكن وصف التحكيم بأنه نظام ذو طبيعة قضائية، والقضاء يأتي بمعنى العلم والفقه والعدل وهو نوع لديه ثلاثة عناصر مهمة من الضروري تواجدها الا وهي الادعاء والمنازعة والعضو، فجوهر القضاء هو الفصل في النزاع المعروض ويتم من خلاله تطبيق الاحكام عليه، اما العضو فيكون هو الشخص الحاكم او القاضي الذي يقوم بحل النزاعات، ويتميز التحكيم بالمرونة والقوانين العديدة فعند صدور الحكم لا يلزم المحكم بشروط معينة مثل ان يكون حاصلا على شهادة قانونية كما في القضاء فبعض المجالات تتطلب خبرات معينة لايجاد الحلول المناسبة ومن الممكن تخفيف حكم القضاء، ومن ثم نأتي الى النظرية العقدية التي تتجه نحو الاعتقاد بأن عملية التحكيم عبارة عن فكرة قانونية تقوم على الفقه والتحليل والدراسة وتنظيم العلاقات المعقدة ووضع الحلول القانونية واحد اسباب ظهور هذه النظرية التطور الاقتصادي الذي أدى الى المشكلات الناتجة ويتم استمداد قوتها من السلطة التنفيذية حتى يتم صدور قضاء الدولة بامر بتنفيذها، ومن الناحية المادية لايمكن للحاكم ان يلزم الشخص بالحضور وان امتنع عن الحضور تتم معاقبته بالغرامة المالية بمبلغ معين، اما بالناحية الشكلية لا يتوجب على المحكومين باتباع الاجراءات التي يخضع لها المتقاضون امام قضاء الدولة فهم يخضعون للاجراءات المكتوبة لهم.

بقلم : مي محمد البدر

كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون