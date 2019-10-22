دوليه

رأى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه الذي قدم أداء خجولا حتى الشوط الثاني من مواجهة غريمه مان يونايتد في أولد ترافورد «كان جيدا بما يكفي للحصول على نقطة». وقال عقب التعادل 1 -1 في ختام مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز اول من امس:»منحنا مان يونايتد فرصة اللعب بالطريقة التي أرادها . . . شعرنا بأننا تحت الضغط بينما لم نكن كذلك». ورفع ليفربول رصيده الى 25 نقطة، لكن الفارق تقلص مع سيتي من ثماني نقاط الى ست، بعد فوز الأخير السبت على كريستال بالاس 2 - 0. وقال كلوب «سجلوا (يونايتد) هدفا يظهر كل المشاكل التي تعاني منها تقنية الفيديو»، مضيفا بحزم «بالنسبة إلي كان ثمة خطأ واضح». وتابع «هذه مشكلة عامة»، قبل أن يتحدث عن الهدف الملغى للسنغالي بالقول «كانت على الأرجح لمسة يد، لكن بدا أن كل شيء يسير عكسنا».

