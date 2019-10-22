دوليه

تعادل ميلان 2-2 مع ضيفه ليتشي في أول اختبار لمدربه الجديد ستيفانو بيولي اول من امس في المرحلة الثامنة من الدوري الايطالي.وكان بيولي قاب قوسين أو أدنى من الخروج فائزا من اختباره الأول مع «روسونيرو»، قبل أن يحرمه ليشتي المتواضع الفوز، بتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل.

وتولى بيولي في وقت سابق من هذا الشهر، مهام تدريب ميلان خلفا لماركو جامباولو بعد تردي نتائج الفريق في المراحل السبع الأولى من الموسم، والتي تلقى فيها أربع هزائم مقابل ثلاثة انتصارات.وهو التعادل الأول لميلان وبه رفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما أصبح ليتشي في المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط. وسقط روما في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه سمبدوريا متذيل الترتيب، ليفشل في الاقتراب من نابولي الرابع، علما بأن فريق العاصمة أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط وسطه الهولندي جاستن كلويفرت بالانذار الثاني في الدقيقة 86. وهي المباراة الأولى لسمبدوريا بقيادة المدرب كلاوديو رانييري الذي أبدى رضاه عن أداء الفريق «لاسيما بعد أسبوع فقط من التدرب معا»، بعد حلوله خلفا للمدرب السابق أوزيبيو دي فرانشيسكو.وبات في رصيد روما 13 نقطة في المركز السادس أمام القطب الثاني للعاصمة لاتسيو، خلف كالياري الخامس الفائز على ضيفه سبال 2- 0 عبر البلجيكي راديا نيانغولان المعار من انتر، وبالو فارغو (9 و67). الى ذلك، حقق أودينيزي فوزا مهما على حساب تورينو بنتيجة 1- 0 بهدف لستيفانو أوكاكا (42) ليرتقي الى المركز التاسع أمام منافسه العاشر بفارق المواجهة المباشرة بينهما. كما حقق بارما فوزا كبيرا على جنوى بنتيجة 5-1، وذلك بفضل «هاتريك» الدنماركي أندرياس كورنيليوس (42، 45+1، و50)، وهدف لكل من السلوفيني يوراي كوكا (38) والسويدي ديان كولوسفسكي (79)، بينما سجل لجنوى أندريا بينامونتي (52).

