دوليه

حقق إشبيلية فوزا قاتلا على ليفانتي بهدف نظيف بفضل رأسية الهولندي لوك دي يونغ ، فيما استفاد ريال سوسييداد من تعادل أتلتيكو مدريد مع فالنسيا اول من امس ، وارتقى الى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه ريال بيتيس 3-1 ضمن منافسات المرحلة التاسعة.

وسجل دي يونغ المنتقل هذا الصيف من ايندهوفن الهولندي هدف اللقاء برأسية بعد عرضية عن الجهة اليمنى من خيسوس نافاس (86). ورفع نادي جنوب إسبانيا رصيده الى 16 نقطة في المركز السادس خلف أتلتيكو وسوسييداد بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة الـ11 في المركز الـ11. واحرز خافي غارسيا (22 هدف عكسي)، والبرازيلي ويليان جوزيه (36) وبورتو (58) أهداف ريال سوسييداد، بعدما افتتح لورين مورون التسجيل في المباراة لبيتيس (12). ورفع سوسييداد رصيده الى 16 نقطة في المركز الرابع بخمسة انتصارات، وتعادل وثلاث هزائم أمام أتلتيكو الخامس بفارق الأهداف الذي تعادل أمس 1-1، فيما بقي بيتيس في المركز الـ18 برصيد تسع نقاط.

وفشل أتلتيك بلباو في الخروج بالنقاط الثلاث أمام ضيفه بلد الوليد واكتفى بالتعادل 1-1.

وبات في رصيد النادي الباسكي 13 نقطة في المركز الثامن مقابل 11 نقطة لبلد الوليد الـ12. الى ذلك، حقق فياريال الفوز بنتيجة 1- 0 خارج قواعده على حساب إسبانيول بهدف للكاميروني كارل توكو ايكامبي (17)، فيما تفوق ديبورتيفو ألافيس 2- 0 على ضيفه سلتا فيغو.

