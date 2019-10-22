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يخوض منتخب الناشئات «تحت 17 سنة» لكرة القدم مباراتين وديتين ضد مضيفه البحريني يومي 23 و25 الشهر الحالي، فيما يغادر المنتخب صباح اليوم الى المنامة لخوض المواجهتين. وقالت نائبة رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكرة الشيخة نورا الصباح: «تأتي هاتين المباراتين كجزء من استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئات التي ستقام في البحرين نهاية شهر ديسمبر المقبل. نحن متحمسون للعب أول مباراة ودية لنا وهدفنا أن تكتسب اللاعبات الخبرة من خلال الاحتكاك وتحضيرهم للعب ضد منتخبات دولية أخرى وذلك لرفع المستوى».

