loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«ناشئات الكرة» إلى البحرين اليوم


يخوض منتخب الناشئات «تحت 17 سنة» لكرة القدم مباراتين وديتين ضد مضيفه البحريني يومي 23 و25 الشهر الحالي، فيما يغادر المنتخب صباح اليوم الى المنامة لخوض المواجهتين. وقالت نائبة رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكرة الشيخة نورا الصباح: «تأتي هاتين المباراتين كجزء من استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئات التي ستقام في البحرين نهاية شهر ديسمبر المقبل. نحن متحمسون للعب أول مباراة ودية لنا وهدفنا أن تكتسب اللاعبات الخبرة من خلال الاحتكاك وتحضيرهم للعب ضد منتخبات دولية أخرى وذلك لرفع المستوى».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة