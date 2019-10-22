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اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد خلال افتتاحه النسخة السادسة من دورة رياضة المرأة الخليجية التي تستضيفها الكويت حتى 30 اكتوبر الحالي عن الامل في ان تظهر المنافسات بمستوى فني متميز يعكس مدى تطور الرياضة النسائية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت البطولة التي تشهد اول حضور للمنتخبات السعودية انطلقت اول من امس بمشاركة 6 منتخبات تتنافس في 11 لعبة فردية وجماعية.

من جهتها اعربت رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الشيخة نعيمة الاحمد عن الشكر لرعاية وحضور الشيخ ناصر صباح الاحمد لمنافسات البطولة بما يؤكد حرصه واهتمامه بالرياضة والرياضيين.وقالت الشيخة نعيمة الاحمد ان هذا العرس الخليجي اكتمل بمشاركة المنتخبات السعودية للمرة الاولى الأمر الذي يشكل «اضافة مميزة» آملة في التوفيق للجميع. واشادت بالجهود المبذولة من الجهات المعنية في سبيل خروج البطولة التي تستهدف تطوير الرياضة النسائية الخليجية لاسيما الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية واللجان المنظمة على دعمهم ومساندتهم للظهور بمستوى يليق باسم الكويت. وفي ما يتعلق بنتائج المسابقات التي اقيمت في الاول من البطولة حققت المبارزة الاماراتية لطيفة الحوسني الميدالية الذهبية في حين نالت مواطنتها نورة البريكي الميدالية الفضية وحلت القطرية اميرة بوجبار والاماراتية شهد خرام بالمركز الثالث مكرر وحصدتا الميدالية البرونزية. وفي منافسات لعبة كرة السلة فاز منتخب قطر للسيدات على نظيره البحريني بنتيجة 74 -46. والمنتخبات المشاركة في المنافسات الى جانب الكويت (المضيف) كل من السعودية والامارات والبحرين وقطر وعمان وتتنافس في العاب كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة ورياضة التايكوندو والرماية والبولينغ والمبارزة وألعاب القوى وألعاب قوى ذوي الاحتياجات الخاصة.

