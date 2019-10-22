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تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد اول من امس للهزيمة امام نظيره الكوري الجنوبي 32 36 في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية للرجال والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية (طوكيو 2020)، فيما سيخوض في 06:00 مساء اليوم لقاء اكثر صعوبة في المجموعة الثانية ضد ايران، على ان تلعب البحرين مع كوريا في 04:00.

وفي الشوط الاول لعب «أزرق اليد» بطريقة دفاعية لمجاراة المنتخب الكوري الذي يتميز لاعبوه بالسرعة الا ان ضعف اللياقة البدنية وبعض القرارات التحكيمية اعطت الافضلية للمنتخب المنافس لينتهي الشوط الاول لصالح كوريا بنتيجة 16 - 20. وحاول «أزرق اليد» العودة الى المباراة في الشوط الثاني وسجل بداية قوية بعد تقليص الفارق الى هدفين حتى الدقائق الاخيرة قبل اصابة لاعبي الكويت محمد الغربللي والحارس علي صقر ليحسم كوريا النتيجة 32 - 36. وقال مدير المنتخب فهد الهاجري عقب المباراة ان الفريق حقق استفادة قصوى من هذه المباراة لتصحيح الاخطاء، مشيرا الى أن لاعبي المنتخب قدموا مباراة قوية ومستوى متصاعد بعد المباراة الاولى امام البحرين (خسرها الأزرق بنتيجة 21 - 26). واضاف الهاجري ان اصابة اللاعبين محمد الغربللي وعلي صفر في الدقائق العشر الاخيرة كان لها دور في نزول مستوى الازرق الذي حاول مجاراة لعبي كوريا مؤكدا ان المنتخب عازم على تقديم مباراة تليق بمستوى الازرق في المباراة الاخيرة امام نظيره الايراني. واوضح ان جميع المباريات صعبة في هذه المجموعة وان مستويات الفرق متقاربة، مبينا ان الازرق مازال يحافظ على حظوظه بالتأهل الى الدور نصف النهائي من خلال نتائج الجولة الثالثة.

وفي المباراة الثانية، استطاع المنتخب البحريني الفوز على نظيره الايراني 29 26 ليتصدر المجموعة برصيد اربع نقاط والايراني ثانيا بنقطتين والكوري ثالثا بنقطتين والأزرق رابعا دون نقاط.

