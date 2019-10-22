محلية

دشن منتخب كرة السلة اول من امس اولى حصصه التدريبية استعدادا لخوض منافسات بطولة الخليج للمنتخبات للرجال التي ستقام بالبلاد في الفترة ما بين 23 نوفمبر والاول من ديسمبر المقبلين بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية.

وقال رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد المحلي ثامر الشنفا على هامش التدريب الذي اقيم على صالة نادي الكويت ان لاعبي «ازرق السلة» باستثناء لاعبي نادي الكويت الذي يشاركون حاليا في البطولة العربية للاندية الابطال بالمغرب بدأوا تدريباتهم الجدية بقيادة المدير الفني التونسي عادل التلاتلي.

وحضر التدريب الأول 15 لاعبا هم عبدالله توفيق وعبدالعزيز الحميدي ومحمد الوراد وسلطان السهو ومشاري السهو واحمد سعود وناصر الهجرس واحمد البلوشي وسيد محسن مرتضى ومساعد العتيبي وصالح يوسف ومحمد اشكناني وعبدالرحمن السهو وعبدالعزيز ريحان وبدر العتيبي.

واضاف الشنفا ان تدريبات المنتخب ستستمر حتى 31 من اكتوبر الحالي بحضور اللاعبين المختارين بالقائمة الاولية قبل الاستقرار على التشكيلة النهائية التي ستدخل معسكرا خارجيا في تركيا اعتبارا من 2 نوفمبر حتى 19 من الشهر نفسه. واشار الى ان المنتخب سيلعب خلال فترة المعسكر ست مباريات تجريبية مع فرق تركية ذات مستوى جيد معربا عن امله في ان تنجح خطة الاعداد التي اعتمدها الاتحاد بتطوير مستوى اللاعبين لتحقيق افضل نتيجة في اول مشاركة خارجية لهم بعد رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية الذي استمر نحو ثلاث سنوات.

