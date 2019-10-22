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الأبيض أمام أهلي طرابلس في «السلة العربية»

زيد خلف
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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

يستهل الكويت مشواره في بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي تستضيفها المغرب في 06:00 مساء اليوم بلقاء اهلي طرابلس الليبي، فيما يلعب اليوم اهلي سداب العماني مع الريان القطري وسطاولي الجزائري مع خدمات البريج الجزائري والرفاع
البحريني مع الجزيرة المصري.
وكانت القرعة سحبت اول من امس في مقر اقامة الوفود وأسفرت عن وقوع فرق الاتحاد السكندري المصري والمنستيري التونسي والجيش الملكي المغربي والنادي الالماني السوداني في المجموعة الاولى في حين جاء الكويت في المجموعة الثانية الى جانب فرق، جمعية سلا المغربي واهلي طرابلس الليبي وخدمات البريج الفلسطيني وسطاولي الجزائري كما ضمت المجموعة الثالثة اندية بيروت اللبناني واهلي سداب العماني والجزيرة المصري والرفاع البحريني والريان القطري.
وبحسب نظام البطولة يصعد الاول والثاني عن كل مجموعة الى دور الثمانية بالاضافة الى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاثة.
واكتفى الكويت بالاستعداد محليا للبطولة عبر مباريات الدوري العام غير ان الابيض اقام معسكراً في بيروت مطلع الشهر الماضي استعداد للدوري المحلي، كما تعاقد مع المحترفين الاميريكيين سيدريك سيميز وكوامي فون للمشاركة معه في البطولة.


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