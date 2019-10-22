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أكد متسابق السيارات خالد المضف استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولى لرياضة السيارات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل والتي تشارك فيها الكويت ممثلة بالنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية.

وقال المضف الذي يشارك في فئة جي تي 3 مع زميله زيد أشكناني إنه فخور بتمثيل الكويت في هذه البطولة الكبيرة التي تشابه دورة الألعاب الأولمبية لكنها بمسابقات خاصة برياضة المحركات.

وأضاف: «شرف كبير لنا أن نشارك في الدورة الأولى لرياضة المحركات، ونشعر بالفخر لأن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة إلى جانب روسيا التي تخوض منافسات جميع الرياضات في الدورة، بالإضافة إلى أننا الدولة العربية الوحيدة المشاركة».

وأشاد المضف بالدور الكبير الذي يقوم به النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية رغم حداثة إشهاره، وقال: «رغم أن النادي أعلن إشهاره منذ حوالي شهرين، إلا أنه يقوم بدور كبير في دعم المتسابقين وهيأ لنا المشاركة في هذه الدورة العالمية، ولا شك أن جميع المتسابقين يقدرون هذه الجهود وهذا الدعم من مسؤولي النادي وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة عماد بوخمسين وأمين السر العام عيسى حمزة».

وأضاف: «بعد سنوات من مشاركتنا في البطولات العالمية على حسابنا الخاص، أصبح الآن لدينا جهة تدعمنا وتتكفل بمشاركتنا»، مؤكداً أنه وزميله أشكناني سيشاركان في الدورة من أجل المنافسة رغم وجود أبطال عالميين في فئتهم.

وتابع: «يسعدنا كثيراً أننا سنشارك ولأول مرة بسيارة من نوع أستون مارتن ذات المحرك الأمامي، وهي تجربة جديدة علينا لاننا اعتدنا طوال مسيرتنا على السيارات ذات المحرك الخلفي مثل اللومبرغيني والفيراري والبورش، وأعتقد أننا مع بعض التدريبات سنتجاوز الأمر».

وأردف: «لدينا بعض الوقت من أجل التدريب على السيارة التي سنخوض فيها السباق ونتسلح بالعزيمة والإصرار لتحقيق نتيجة إيجابية بوجود 22 دولة تشارك في هذه الفئة».

ولفت المضف إلى أن هذا النوع من السباقات (جي تي 3) يعتبر في بداياته في الكويت حيث يصل عدد السائقين الذين يحملون رخصة القيادة محترف حوالي 11 متسابق منهم 4 فقط مستمرون في اللعبة، وقال: «أنا أحمل الرخصة رقم 001 في الكويت لهذا النوع من السباقات، وحالياً أنا وزيد أشكناني ومحمد النصف وسالم النصف الوحيدون الذين نمارس هذه الرياضة».

وأضاف المضف: «نتمنى أن تشهد هذه الرياضة زيادة كبيرة في عدد السائقين بمثل هذا النوع من السباقات في ظل الدعم الذي يقدمه النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والهيئة العامة للرياضة وفي ظل وجود حلبة دولية في مدينة الكويت لرياضة المحركات».

يذكر أن المضف سبق له الفوز بسباق 24 ساعة للتحمل في فئته مرتين في دبي، الأولى في العام 2014 على سيارة فيراري، والثانية هذا العام على سيارة لومبرغيني.

