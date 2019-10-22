محلية

يجب أن ننتقد ونبدي الرأي فيما يحدث للفريق الأول بكرة القدم بالنادي العربي لأن هذا النادي عريق بتاريخه ويجب ابعاده عن الإخفاق الفني... فنحن غيرنا مدربنا بعد ستة شهور وبعد أربع مباريات بضغط جماهيري أجبر مجلس الإدارة على إرضاء الجماهير الكبيرة للأخضر؟ ولكن هل هذا هو الحل بأن نغير المدرب كل أربع مباريات؟ بالطبع الجواب لا ولا ولا... فحسب علمي بأن هناك لجنة فنية بالنادي تبدي الرأي لمجلس الإدارة فيما يرونه مناسباً للفريق وليس أن نرمي الفريق بيد أي واحد فاضي أو مؤقت؟ فنحن في بداية الموسم ويصعب اختبار الفريق بهذه السرعة؟ أعتقد أن من يتحمل المسؤولية عن هذه التخبطات هو اتحاد اللعبة الذي استغنى عن اللاعب المحلي واوجد لاعبين غير محليين كمحترفين أو اجانب بعدد خمسة لاعبين بالملعب ... هذه السياسة من شأنها ان تدمر الكرة الكويتية والمنتخب الأول الذي يعاني من نفس مشكلة العربي وهي قلة اللاعبين المميزين من الكويتيين واعتمادهم على محترفين متواضعين جدا (بو ربع: حسب ما نقوله باللغة العامية عن مستوياتهم) فما يصرف على هؤلاء اللاعبين من شأنه أن يدمر الكرة وأكثر شاهد على ذلك خروج أربعة أندية من بطولات خارجية وهم يستعينون بهؤلاء المحترفين المتواضعين الذين يحتاجون تدريبا على كيفية تمرير الكرة أو التسديد أو التحكم بالكرة .

فيما يخص العربي يجب أن يكون تفكيرهم واقعياً فنحن لا نملك لاعبين من الفئة الممتازة كما كان بالسابق ومستوى لاعبينا المحليين يحتاج إلى جهد ووقت لكي يرفع مستواهم... فكيف سيكون الاخضر في وضع نريدهم ان يفوزوا بالدوري وأحسن لاعبيهم المحليين يجلسون بمقاعد الاحتياط بسبب الخمسة اللاعبين الأجانب...؟ حتى لو كان مستواهم جيداً فجلوسهم بمقاعد الاحتياط من شأنه التقليل من مستواهم الفني والمهاري وبدأ بعضهم يجلس في كافيهات الشيشة اكثر من التدريب بالملعب ... فهناك كافيهات تحتضن أغلب لاعبي المنتخب الأول ولاعبي النادي العربي بكرة القدم. فالاستعانة بصديق أو الاستعانة بمدرب مؤقت ليس على كفاءة عالية من شأنه أن ينهي اللعبة بالنادي... فتخطيط العربي مثل تخطيط المنتخب الأول بكرة القدم: قالوا نستعين بصديق إلى أن نجد الأفضل للفريق؟ ولكن بعد لعبة واحدة تغير الرأي من الاستعانة بصديق فأصبح هو المدرب الأساسي وتغاضى الإثنان عن البحث عن الأفضل! فصدقوني بعد أربع مباريات قادمة سيطلب الجمهور تغيير المدرب لنفس سبب تغيير المدرب السابق .... يعني تخطيطنا مؤقت باستمرار وباستمرار سنكون بعيدين عن التفوق الكروي... المتابع الكروي عليه أن ينتظر ويرى إذا كان كلامي صحيحا أو خطأ... والله من وراء القصد.

