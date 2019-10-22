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يعتقد نائب رئيس جهاز الكرة في السالمية حسين الخضري ان الهواء وقف ضد فريقه خلال المواجهة التي خسرها امام كاظمة 1 -2 اول من امس على ستاد صباح السالم في ختام الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، مبديا في الوقت نفسه رضاه عن اللاعبين وعن عطائه داخل الملعب.وافتتح عمر الحبيتر التسجيل لكاظمة في الدقيقة 56 فيما ادرك السالمية التعادل عن طريق فهد الرشيدي قبل النهاية بخمس دقائق لكن البرتقالي عاد لأجواء اللقاء وحسمه لمصلحته بتسجيل الهدف الثاني عن طريق عبدالله الظفيري في الدقيقة الأخيرة. وبهذا الفوز رفع كاظمة رصيده الى ست نقاط في حين تجمد رصيد الخاسر عند اربع نقاط وقال الخضري في تصريح تلفزيوني: «اعتقد ان الهوا كان ضدنا في الشوط الأول الذي سعينا فيه للخروج متقدمين بالنتيجة او التعادل على اقل تقدير»، مضيفا ان اي فريق يواجه كاظمة سيجد صعوبة امامه. وتابع: «انا راض عن اداء فريقي .. لعبنا لآخر دقيقة وكان هناك مجال للتعديل.. وقد يكون هناك نقص في اللياقة البدنية للاعبينا وفي فترة التوقف سنعمل على حل هذا الأمر»، معتبرا ان الخسارة جرس انذار لتصحيح الأخطاء.

