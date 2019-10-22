دوليه

حافظ الفيصلي على سجله خالياً من الهزائم وحقق فوزه الرابع هذا الموسم بتغلبه على ضيفه الحزم 1- 0 اول من امس في المرحلة السابعة من الدوري السعودي. وسجل الهدف الوحيد المدافع خالد الغامدي في الدقيقة 58 من زمن المباراة. ورفع الفيصلي رصيده الى 14 نقطة متقدماً للمركز الرابع مع مباراة مؤجلة أمام النصر، بينما بقي الحزم مع 10 نقاط وتراجع للمركز السابع. وتقاسم أبها وضيفه الفيحاء نقاط لقائهما الذي انتهى بالتعادل 1-1. فرفع أبها رصيده الى 8 نقاط وتقدم للمركز التاسع فيما رفع الفيحاء رصيده الى 6 نقاط، وتقدم للمركز الثالث عشر.

