دوليه

يبدو الهلال السعودي الأقرب لبلوغ الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستضيف السد القطري الباحث عن المستحيل لمواصلة مشواره في المسابقة في 07:15 مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في إياب الدور نصف النهائي.وحسم الهلال، الساعي إلى لقبه الثالث في المسابقة بعد عامي 1992 و2000، بطاقته بشكل كبير إلى الدور النهائي عندما عاد بفوز كبير من الدوحة ذهابا 4-1، وسيدخل مباراة اليوم في ظل الحالة الفنية والمعنوية المميزة التي لا يعرف خلالها حاليا سوى الانتصارات، ما وضعه في صدارة الدوري المحلي وعلى بعد خطوة من بلوغ نهائي أعرق مسابقة في القارة الصفراء.ويضم الهلال نخبة من نجوم الكرة السعودية إلى جانب وجود لاعبين أجانب على مستوى عال، وهذا التعدد في الخيارات يمنح مدربه الروماني رازفان لوشيسكو مساحة لوضع التشكيلة المناسبة للمباراة.

