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بيروت - الوكالات: أقر مجلس الوزراء اللبناني امس بنود «الورقة الإصلاحية» التي تقدم بها رئيس الحكومة سعيد الحريري وسط احتجاجات وتظاهرات متواصلة في بلاده احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية. وقالت «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية الرسمية إن ذلك جاء خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء بالقصر الجمهوري في قصر بعبدا الرئاسي.

وذكرت الوكالة ان القوى الامنية قامت بقطع مداخل القصر الجمهوري والطرقات المؤدية له من المناطق المجاورة بالكامل واتخذت اجراءات امنية مشددة.

وبعد الجلسة قال الحريري إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان. واعتبر الحريري في مؤتمر صحافي أن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع. وقال ان الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات». مشددا على انه «لن يسمح بتهديد المحتجين في الشارع» وفي كلمته للشعب اللبناني قال الحريري «أرجو أن يكون ما وقع بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان». مشيرا الى انه يؤيد الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة اذا كان هذا مطلب الشارع وقال الحريري إن «هذه القرارات قد لا تحقق مطالب الشارع لكنها تحقق مطالبي منذ سنتين» مؤكدا ان «الإصلاحات ليست مقايضة وأنتم من تقررون نهاية الاحتجاجات». ولفت إلى أن «اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة». وشملت الإصلاحات، بحسب الحريري: خفض %50 من عجز الكهرباء في لبنان وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة. وتخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة %50. واقرار قانونين لإستعادة الأموال المنهوبة ولتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. وتعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الورزاء. وضاف الجريري انه سيتم إقرار مشاريع المرحلة الأولى من «سيدر»، خلال 3 أسابيع. ووضع «سكانر» على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية.

وفور انتهاء مؤتمر الحريري طالب المحتجون رئيس الوزراء «بالرحيل»وأكد المعتصمون على استمرار تحركهم «حتى إسقاط السلطة» ولليوم الخامس على التوالي خرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع في يوم مفصلي من حراكهم غير المسبوق. بدأ المتظاهرون في وقت مبكر امس قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.

وتجمع آلاف المتظاهرين في وسط بيروت وتتوجه أعدادهم إلى الازدياد تدريجياً. وقال روني الأسعد (32 عاماً) وهو موظف وناشط بانفعال في وسط بيروت امس لا يخرجني من الشارع إلا استقالة الحكومة أولاً ومن ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة انتقالية مع مشاركة ممثلين عن الشعب فيها، على غرار ما جرى في السودان» وعلى غرار كثيرين من المتظاهرين، رفض الأسعد من اجراءات إنقاذية اقترحها الحريري قائلا «سبقنا حلول الطبقة السياسية بكثير ولم تعد تنفع معنا هذه الاجراءات ولا ثقة لنا بهم على الإطلاق» متسائلاً «لو كان بإمكانهم تنفيذ هذه الاصلاحات من قبل، لماذا انتظروا حتى اليوم؟».

واتخذت التحرّكات منحى تصاعدياً منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعاً، في تحرك شلّ البلد وأغلق مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون على الطبقة السياسية سوء إدارتها لشؤون البلاد وفسادها وعجزها عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة منذ عقود.

