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بيروت- الوكالات: اكد الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس أن «ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير». وأضاف في أول تعليق له منذ بدء التظاهرات «لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً».

الى ذلك قالت مصادر لبناني ان خلافات نشبت داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري، وقالت قناة «سكاي نيوز عربية» إن وزير الخارجية جبران باسيل، أبدى «اعتراضات» على عدد من البنود في الورقة الإصلاحية المقترحة، ولاسيما ما يتعلق بأزمة الكهرباء.

وقوبلت الإصلاحات المقترحة برفض من المتظاهرين في ساحات المدن اللبنانية، الذين أكدوا أنهم يسعون إلى إسقاط حكومة الحريري، وكل الطبقة السياسية في البلاد التي يتهمونها بالفساد.

وجاءت اعتراضات الوزراء تزامنا مع جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا الرئيسي بشكل غير معتاد نظرا لوجود المتظاهرين في محيط السراي الحكومي وسط بيروت. وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان بأن الحريري عقد قبيل الجلسة خلوة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ويأتي هذا التطور على وقع إضراب عام تشهده المؤسسات التربوية والمصرفية والتجارية في لبنان.

وتفجرت التظاهرات الغاضبة، مساء الخميس، ردا على نية الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة، بعضها على تطبيق التواصل الفوري «واتساب»، بواقع 25 سنتا يوميا، لكن ما لبثت أن أصبحت الاحتجاجات ضد النظام الحاكم الذي ينخره الفساد على كل المستويات، بحسب منظمة «الشفافية الدولية».

