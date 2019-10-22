عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: دعمت الحكومة الأميركية حق اللبنانيين في التظاهر السلمي، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته بالإصلاح.

وأكدت الحكومة الأميركية في موقفها من الأوضاع في لبنان على لسان مسؤول في الخارجية الأميركية أن عقودا من الخيارات السيئة والفساد وضعت لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي.

وأعرب المسؤول الأميركي عن أمل بلاده في أن تدفع هذه التظاهرات بيروت للتحرك نحو الإصلاح الاقتصادي وأردف قائلا إن «التزام وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان. وهدا أمر يعود للبنانيين».

من جهة ثانية دعت سفارة الولايات المتحدة في لبنان الأميركيين إلى تجنب التظاهرات التي تشهدها بيروت ومدن أخرى احتجاجا على أزمة اقتصادية خانقة وتوجه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة وفرض رسم مالي على الاتصالات. وقالت السفارة في بيان إن الآلاف خرجوا إلى الشوارع وقام متظاهرون بإحراق إطارات سيارات وغلق طرق. ودعت المواطنين إلى متابعة الأخبار المحلية بشأن التطورات وإلى إتباع تعليمات السلطات المحلية.

الى ذلك أعربت طهران امس عن تضامنها مع الحكومة والشعب في لبنان، داعية إلى إيجاد حل مناسب للأزمة الحالية، من دون تدخل خارجي. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران تقف إلى جانب الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، وتأمل في تلبية المطالب المحقة للمتظاهرين، مع الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وأضاف ظريف قائلا «طالما وقفت إيران إلى جانب الشعب اللبناني وشعوب المنطقة، ونؤمن بأنه ينبغي الاهتمام بالاحتياجات والمطالب المحقة للشعب اللبناني، إلى جانب الحفاظ على أمن وهدوء واستقرار لبنان»،

وتابع «نأمل من الحكومة والمسؤولين والتيارات في لبنان الاهتمام بمطالب الشعب اللبناني من أجل النجاح في بناء لبنان أكثر تطورا، وإيران تقف إلى جانب الحكومة والشعب والمسؤولين في لبنان».

من جهة أخرى، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن أمله في أن تتمكن مختلف التيارات اللبنانية من إيجاد حل مناسب للأزمة الحالية، مؤكدا أهمية عدم التدخل الخارجي. وقال موسوي إن التظاهرات في لبنان تجري ضمن أجواء هادئة والشعب اللبناني سيتجاوز الأزمة الحالية. يشار إلى أن قرار فرض رسم مالي على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، والذي سرعان ما سحبته الحكومة، قد أطلق شرارة احتجاجات واسعة. وتجمع متظاهرون في وسط بيروت وضواحيها ومناطق أخرى مرددين شعارات عدة بينها «الشعب يريد إسقاط النظام»، و»دولتنا حرامية»، متهمين المسؤولين بالسرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين.

وأقدم محتجون على إشعال الإطارات وقطع طريق المطار بالإضافة إلى طرق رئيسة في مختلف المناطق.

