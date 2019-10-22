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بغداد- الوكالات: أصدرت الحكومة العراقية حزمة جديدة من الإصلاحات هي الثالثة في أقل من شهر، استجابة لاحتجاجات ضد الفساد والبطالة وسوء الخدمات، وتأتي الحزمة الجديدة قبيل احتجاجات شعبية مرتقبة يوم الجمعة المقبل. وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أن حزمة الإصلاحات الجديدة تتضمن تدريب العاطلين عن العمل من قبل وزارة الكهرباء ومنحهم إعانات مالية تمهيدا لتوظيفهم في مؤسسات الدولة أو مساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة. كما قررت الحكومة تكليف هيئة التقاعد بإعداد مشروع لتخفيض سن التقاعد في الوظائف العامة من أجل توفير شواغر تكون كفيلة بتوظيف المزيد من العاطلين الشباب.

وتشمل حزمة الإصلاحات أيضا تخفيض الضرائب على أصحاب المهن من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الصناعات البسيطة، بما في ذلك إلغاء ضريبة الدخل على هؤلاء بشكل كامل.

كما قررت الحكومة -وفق البيان- أن يتولى مكتب رئيس الوزراء تلقي شكاوى السكان للوقوف عليها تمهيدا لحلها. وهذه ثالث حزمة من نوعها خلال أقل من شهر، حيث صدرت تباعا تلبية لمطالب احتجاجات شعبية عارمة شهدتها البلاد مطلع الشهر الحالي واستمرت أسبوعا.

الإصلاحات الجديدة تأتي في وقت تترقب فيه الأوساط الشعبية والحكومية في العراق انطلاق مظاهرات شعبية في 25 من الشهر الحالي ببغداد وعدد من المحافظات، للمطالبة بتحسين الخدمات وكشف نتائج التحقيقات بشأن مقتل 108 متظاهرين وإصابة أكثر من 6100 آخرين في الأسبوع الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن أخرى. وانتشرت دعوات وتغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العراق للتحضير لهذه المظاهرات، في حين دعا مجلس الأمن الوطني في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى الإسراع بتجهيز قوات حفظ القانون التي تم تشكيلها مؤخرا للتعامل مع الاحتجاجات والتجمعات المدنية الأخرى. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن تأييده مظاهرات جديدة مرتقبة في العراق، معتبرا أن الحكومة عاجزة عن إجراء الإصلاحات المنشودة.

