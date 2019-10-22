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أنقرة - الوكالات: أعلنت مصادر عسكرية تركية امس أن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة الذي تم التوصل إليه بالتفاوض بين أنقرة وواشنطن للسماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من مواقعهم في شمال شرق سورية سينتهي اليوم الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لكن انقرة المحت الى انها ستكتفي في المرحلة الأولى لعملية» نبع السلام» في سورية بانشاء منطقة امنة على طول 120 كيلومترا.

وباشرت تركيا في 9 أكتوبر عملية عسكرية في شمال شرق سورية ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تصفها بأنها «إرهابية» لاعتبارها امتدادا لحزب «العمال الكردستاني» الذي يخوض تمردا داميا ضد أنقرة على أراضيها.وعلقت العملية الخميس بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار هش تم التفاوض بشأنه بين أنقرة وواشنطن وأعلن البلدان أن الهدنة ستستمر لمدة «120 ساعة»، من دون أن يحددا ساعة انتهائها. ويهدف الاتفاق إلى السماح للمقاتلين الأكراد بإخلاء مواقعهم القريبة من الحدود التركية على أن تقيم أنقرة «منطقة آمنة» بعمق 32 كيلومترا. وقالت المصادر العسكرية التركية إن «المنطقة الآمنة» سيبلغ طولها في مرحلة أولى 120 كيلومترا تمتد من تل أبيض إلى رأس العين، على أن يتم توسيعها لاحقا إلى 440 كيلومترا.

وأوردت المصادر أن حوالى 125 آلية غادرت مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد منذ بدء سريان وقف إطلاق النار مضيفة «نتابع الوضع عن كثب». وأكدت تركيا أنه في حال لم ينسحب مقاتلو وحدات حماية الشعب بحلول نهاية هذه الفترة فسوف تستأنف هجومها.وقالت المصادر «حين تنقضي الساعات الـ120، إن بقي هناك إرهابيون، فسوف نشل حركتهم».

من جهته اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الغرب امس «بالوقوف إلى جانب الإرهابيين» ضد تركيا. وقال إردوغان في خطاب ألقاه في اسطنبول «هل يمكنكم تصور وقوف جميع دول الغرب إلى جانب الإرهابيين ومهاجمتهم جميعا لنا، وبينهم أعضاء حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي؟».وقال الرئيس التركي «كنت أعتقد أنكم ضد الإرهاب. متى بدأتم تتصرفون بالتماهي مع الإرهابيين؟» واضاف ساخرا «هل أصبحت وحدات حماية الشعب عضوا في الحلف الأطلسي من دون علمي؟».

ويزور إردوغان اليوم روسيا حيث سيبحث مع نظيره فلاديمير بوتين مسألة سورية، في وقت يقوم تعاون وثيق بين البلدين بشأن هذا الملف بالرغم من التباعد في مصالحهما.وقال إردوغان بهذا الصدد «سنبحث الوضع في سورية وسنتخذ التدابير الواجبة».

وفي هذا السياق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله إن موسكو تأمل أن يساعد التنسيق مع تركيا والولايات المتحدة في سورية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.وحذر الوزير الروسي في منتدى شيانغشان للأمن في بكين، امس من بقاء 12 سجنا للمقاتلين الأجانب في «داعش» دون حراسة نتيجة العمليات العسكرية التركية في شمال سورية والذي من شأنه أن يتسبب بحدوث هجرة عكسية للإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.

من جهته اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس ان اي حوار بين سورية وتركيا يجب أن يستند الى اتفاقية اضنة التي وقعها الجانبان في عام 1998 .وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده بموسكو ان اتفاقية اضنة تشكل اساسا قانونيا دوليا اقر به الجانبان خلال الازمة الاخيرة معربا عن استعداد موسكو للمساعدة في اقامة مثل هذا الحوار.واشار الى ان بامكان الجانبين التركي والسوري ان يجريا تعديلا على هذه الاتفاقية او تغييرها اذا رغبا بذلك نافيا وجود اي توجه لعقد اجتماع بين مسؤولين اتراك وسوريين على هامش القمة الروسية التركية المقررة اليوم في منتجع سوتشي. واعرب لافروف عن قناعته بان المخرج من الوضع القائم حاليا يمر عبر الحوار بين الحكومة السورية والاكراد والذي يجب ان يؤدي الى انخراط جميع التشكيلات العسكرية الكردية في الاطر الدستورية السورية الشرعية وعدم السماح بوجود اي تهديد لامن تركيا انطلاقا من الاراضي السورية.

