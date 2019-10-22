عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب يدرس السماح ببقاء 200 جندي في شرقي سورية فيما ألمح السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إلى الاستفادة من النفط السوري هناك لصالح القوات الكردية و«لحماية إسرائيل».

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحيفة «نيويورك تايمز» إن ترامب سيقبل خطة لوزارة الدفاع «البنتاغون» تقضي بإبقاء 200 جندي شرقي سورية قرب الحدود مع العراق وذلك لسببين، أولهما مكافحة تنظيم «داعش» والثاني منع وقوع مناطق النفط في أيدي النظام وروسيا. وقال شهود عيان صباح امس إن أكثر من 100 مدرعة أميركية عبرت الحدود السورية نحو العراق عبر معبر سحيلة في محافظة دهوك، كما قال مصدر أمني كردي عراقي إن القوات الأميركية عبرت إلى إقليم كردستان العراق. وتحتفظ الولايات المتحدة بقرابة 125 جندي في منطقة التنف السورية على المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

من جهته قال غراهام خلال لقائه مع شبكة «فوكس نيوز» إن طرح ترامب فيما يتعلق بالتعامل مع حقول النفط في سورية قد يدر عوائد للمنطقة ويولد دخلا يمكن من خلاله دفع تكاليف التزام الولايات المتحدة في سورية ملمحا إلى استعداد ترامب لاستخدام القوات الجوية الأميركية «كي لا يخرج مقاتلو تنظيم «داعش» من مخابئهم». وأضاف السيناتور الجمهوري البارز «أعتقد أننا على وشك الإقدام على مشروع مشترك بيننا وبين قوات سورية الديموقراطية «قسد» لتحديث حقول النفط وضمان أنها هي التي تحصل على الإيرادات وليس إيران أو نظام بشار الأسد وهدفنا الأساسي من كل هذا هو حماية إسرائيل».

