عربيات ودوليات

طهران الوكالات: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن الخطوة الرابعة لتقليص التزامات طهران الواردة في الاتفاق النووي جاهزة. وقال موسوي، امس خلال مؤتمر صحافي أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت عن جزء من هذه التقليصات المنتظرة، معربا عن أمله في ألاتتجه الأمور لتطبيق الخطوة الرابعة، وأن يتمكن الطرف المقابل من تنفيذ التزاماته. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها بموجب الاتفاق خلال الفترة المتبقية سنقدم على تطبيق الخطوة الرابعة.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن محتوى الخطوة الرابعة، مؤكدا عزمه الإعلان عن ذلك بعد اجتماع مجلس الأمن القومي واللجنة الإيرانية للإشراف على تطبيق الاتفاق النووي. وأضاف ظريف «سنقدم على تنفيذ الخطوة الرابعة في حال لم تتمكن أوروبا من تنفيذ التزاماتها خلال الفرصة المتبقية». والخطوة الرابعة من تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي تعني فرض المزيد من القيود على عمليات التفتيش الدولية في المنشآت النووية الإيرانية والحد من أنشطة مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية في إيران.

من جهة ثانية رفض وزير الخارجية الايراني امس مهلة حددتها مجموعة العمل المالي الدولية لبلاده بشأن معاهدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب واصفا المهلة بانها «سياسية بحتة». وقال ظريف في تصريح للصحافيين ان طهران «مستمرة في إطار قوانينها الداخلية في مكافحة غسيل الأموال باعتباره ضرورة وهدفا لها لكهنا تعتبر القرار الأخير للمجموعة الدولية بانه سياسي بحت وترفضه تماما».واضاف ان ايران «سبق وأن اتخذت انطلاقا من مصالحها الوطنية كافة الاجراءات اللازمة لمكافحة التمويل المالي للإرهاب ومكافحة غسيل الأموال».

واعتبر وزير الخارجية الايراني تصديق الحكومة والسلطة القضائية في ايران على قانون مكافحة غسيل الأموال «خطوة مهمة» في هذا الشأن. وأعرب عن الأمل في ان يتم من خلال التعاون الداخلي والاجراءات اللاحقة «سحب الذرائع من تحت يد الذين لايسعون وراء تحقيق مصالحنا ويعارضوننا».

وكانت مجموعة العمل المالي الدولي منحت يوم الجمعة الماضي إيران مهلة جديدة تنتهي في فبراير المقبل لإجراء تعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال والدعم المالي للارهاب.وتعتبر معاهدة تمويل الإرهاب احدى الاتفاقيات ذات الصلة بمجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وأدرجت ايران عام 2007 لأول مرة ضمن القائمة السوداء لهذه المجموعة الدولية واضحى خروجها النهائي منها رهن بانضمامها لمعاهدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

