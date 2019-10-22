عربيات ودوليات

المنامة الوكالات: بدات في البحرين، امس اجتماعات مجموعة العمل حول أمن الملاحة البحرية والجوية وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية البحرينية على «تويتر».

وذكرت الوزارة أن الاجتماع الذي يستمر ليومين يشكّل «فرصة للتشاور وتبادل الرؤى للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية في ظل ممارسات إيران التي تشكّل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية والجوية».

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، في افتتاح الاجتماع «علينا جميعا أن نتبنى موقفا جماعيا لاتخاذ الخطوات الضرورية لحماية بلداننا من الدول المارقة». وتشارك في المؤتمر الدول الأعضاء في «عملية وارسو» وهي مجموعة تضم دولا عربية وغربية، وتأسست المجموعة في اجتماع مناهض لإيران في العاصمة البولندية في فبراير الماضي.

وأوضح الوزير البحريني أن «انطلاق مجموعة عمل وارسو المعنية بسلامة الملاحة البحرية والجوية يأتي في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع». وشدد على «ضرورة التوصل إلى سبل فاعلة لمواجهة التهديدات المتزايدة، وتوفير الأمن لدول المنطقة والاستقرار للاقتصاد العالمي».

ومن جانبه، أكد إليوت كانغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية رئيس الوفد الأميركي المشارك في المؤتمر، على أهمية تضافر جميع الجهود الدولية من أجل الحفاظ على أمن الملاحة البحرية والجوية.

ومؤتمر البحرين هو أول مؤتمر دولي ينعقد في الخليج لبحث الأعمال العدائية في الخليج، ومحاولة بلورة خطة مشتركة للتعامل مع طهران بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 دولة، بينهم الولايات المتحدة.

