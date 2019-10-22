وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفياً ظهر أمس من سماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم رئيس تحالف الاصلاح والاعمار ورئيس تيار الحكمة بجمهورية العراق، اعرب فيها عن تهنئته بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز سالما معافى، متمنياً لسموه موفور الصحة ودوام العافية. كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد برقية تهنئة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمصر وسائر بلاد المهجر أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية. وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره على هذه المبادرة الكريمة وما أعربا عنه من طيب المشاعر.

من جانب آخر استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس وكيل وزارة الداخلية عصام النهام ومحافظ حولي الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومحافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ومحافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ومحافظ مبارك الكبير محمود عبدالصمد بوشهري ومحافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف.

كذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سفير الكويت لدى مملكة تايلند السفير محمد حسين الفيلكاوي.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس سفير الكويت لدى دولة كندا السفيرة ريم محمد الخالد.

