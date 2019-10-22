وطن النهار

عمان - «كونا»: أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أمس الأول أهمية دور الكويت «الرائد» في تقديم الخدمات الانسانية على المستويين الاقليمي والدولي.

وقال الديوان الملكي الاردني في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال الملك عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير في قصر الحسينية بعمان.

ونقل البيان عن الملك عبد الله تأكيده عمق العلاقات «الأخوية الراسخة» التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.

معرباً عن تقديره لدور الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في دعم الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

وأكد العاهل الأردني عمق العلاقات «الأخوية الراسخة» التي تجمع البلدين والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.

من جانبه نقل البيان عن الساير إعرابه عن التقدير لدور الأردن «المهم» بقيادة الملك عبد الله الثاني في استضافة اللاجئين وتوفير كل أشكال الرعاية والخدمات لهم.

ووفق البيان فقد جرى خلال اللقاء استعراض نشاطات جمعية الهلال الأحمر في الأردن لاسيما الجهود التي يبذلها في خدمة اللاجئين. كما تم التطرق إلى أعباء أزمة اللجوء السوري وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين لمواصلة تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم.

حضر اللقاء سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني ورئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد وعدد من مستشاري الملك.

وكان وفد جمعية الهلال الأحمر برئاسة الساير افتتح في وقت سابق اليوم «الأحد الماضي» عيادة طبية لمعالجة اللاجئين السوريين في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني كما وقع على اتفاقية منحة مع مركز الحسين للسرطان مقدمة من بيت التمويل الكويتي لتغطية تكاليف علاج اللاجئين السوريين بقيمة ربع مليون دولار.

