وطن النهار

مراكش (المغرب) - «كونا»: أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار د. فهد العفاسي حرص الكويت على المشاركة في المحافل العدلية والقضائية المتعلقة بتطوير التشريعات الاستثمارية.

وأوضح في تصريح للعفاسي لـ (كونا) عقب وصوله الى مطار مراكش للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي تستضيفه المغرب، ان وفد الكويت يشارك بأوراق عمل عن جهود البلاد في تطوير منظومتها التشريعية لجذب وتشجيع الاستثمارات وذلك في إطار تنفيذ رؤيتها (2035) نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مضيفاً ان مؤتمر مراكش للعدالة يناقش جملة محاور تدور حول دور العدالة والقانون كونه أحد المقومات المهمة في تشجيع وجذب الاستثمارات للدول وتهيئة المناخ الاقتصادي لتصبح مراكز مالية وتجارية.

ومن المتوقع ان يشهد المؤتمر الذي يقام تحت شعار (العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات) حضور وزراء عدل نحو 35 دولة وقرابة 800 مشارك لبحث العلاقة بين العدالة وتنمية الاستثمار ودور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.

ويناقش المشاركون في المؤتمر عبر أربع ورش عمل تحديث النظام القانوني للأعمال ودور العدالة في تحسين مناخ الأعمال وتكنولوجيا المعلومات القضائية ومناخ الأعمال ورهانات التجمعات الإقليمية.

ومن المقرر ان يشهد المؤتمر الذي يسجل حضور عدد من رؤساء مجالس عليا للقضاء ومدعين عامين ومؤسسات دولية اقتصادية ومالية متخصصة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

ويرافق الوزير العفاسي وفد قضائي وقانوني رفيع المستوى يضم عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي وعدد من وكلاء محكمة الاستئناف والمحامي العام المستشار فهد العتيقي ووكيل النائب العام طلال العبدالرزاق.

