وطن النهار

وصفت مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين السفيرة ريم الخالد العلاقات الكويتية البرازيلية بالوطيدة، وعلى الرغم من المسافة الكبيرة بين البلدين الا ان جسر التواصل ممتد بينهما.

واوضحت الخالد خلال مشاركتها حفلا اقامته سفارة البرازيل بمناسبة العيد الوطني في دار الاثار الاسلامية ان العلاقات الكويتية البرازيلية امتدت الى 51 عاماً ولدينا العديد من الاتفاقيات،اضافة الى الزيارات المتبادلة ما بين البلدين والتي وصلت 12.

وحول دور المرآة على الصعيد الدبلوماسي والجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والاشادة التي تقدم بها مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر اشادت الخالد بكلمة الناصر عن دور المرآة بالإضافة الى المسؤولية في وزارة الخارجية الداعمين لجور المرآة والدليل وجود كمساعد لوزير الخارجية والشيء المشرف وجود الكثير من الدبلوماسيات الكويتيات

وأشادت كذلك بالدبلوماسيات في بعثة الامم المتحدة اللاتي بذلن الكثير من الجهد خلال عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الامن.

ومن جانبه اكد السفير البرازيلي لدى البلاد نورتون ميلو رابيستا قوة العلاقات البرازيلية - الكويتية ، مشيدا بتطورها الملحوظ ، حيث بنيت على الثقة والصداقة والاحترام المتبادل ،لافتا الى ان الاحتفال بالعيد الوطني فرصة ليس فقط للاحتفال بالصداقة ولكن ايضا التعبير عن التضامن هن التحديات المشتركة.

وشدد على ان البرازيل والكويت تتشاركان نفس الرؤية والتطلعات لجعل العالم مكاناً افضل للعيش فيه ، موضحا ان عواقب الحروب على السكان المحليين ومخاوف تهجيرهم احد ابرز التحديات التي تشغل العالم، وأشاد بجهود الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الامير في تخفيف معاناة المتضررين من الكوارث الطبيعية والانسانية والمشردين في مناطق النزاع ، مثمنا جهود الكويت في دعم ومساندة الشعب السوري.

ولفت الى ان بلاده انضمت لجهود الكويت والمجتمع الدولي في دعم الشعب السوري حيث وجد اكثر من 9000 مواطن سوري في البرازيل يعيشون فيها ويبنون انفسهم من جديد.

وأوضح ان المعرض الفني الذي أقامته السفارة بعنوان الأمل في الصمود يتضمن لوحات فنية وصور، اللوحات للفنانة السورية هديل خياط أما الصور فهي للدبلوماسي البرازيلي توماس نابوليو ، لافتا إلى ان المعرض رسالة سلام وايمان بالإنسان مفادها معا نستطيع بناء عالم أفضل خال من الحروب والشتات للأجيال القادمة، مثمنا جهود رئيسة دار الآثار الإسلامية في الكويت الشيخة حصة صباح السالم والتي وصفها بالقيادية النسائية المميزة.

وأشاد بجهود مساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين السفيرة ريم الخالد والتي ستغادر منصبها نهاية الشهر الحالي كسفيرة للكويت في كندا في دعم وتعزيز العلاقات الكويتية مع مختلف دول أميركا الجنوبية.

