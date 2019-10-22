وطن النهار

في اطار الزيارة الرسمية لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء إلى مصر على رأس وفد رسمي قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان الزيارة تأتي تأكيداً لما تتمتع به العلاقات الكويتية - المصرية من روابط وثيقة وتاريخية، وتطرق اثناء المحادثات الرسمية مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى سبل تعزيز اوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات، مشيراً إلى طيب العلاقات التجارية القديمة بين البلدين الشقيقين، كما اشار إلى ضرورة تحديث اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين لما له من دور في جذب المستثمرين للدخول بالسوق المصري، وأكد اهمية الحصول على الفرص الاستثمارية المدروسة لعرضها على اصحاب الأعمال الكويتيين.

والتقى الوفد الاقتصادي د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي اعربت عن سعادتها بلقاء الوفد الكويتي وأكدت حرص الحكومة المصرية على دعم الاستثمارات الكويتية.

وبدوره اكد المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة وتقديم جميع التسهيلات لقطاع الأعمال الكويتي.

من جانبه عبّر طارق المطوع عن امتنانه لهيئة الاستثمار على حسن الاستقبال والحرص على تعزيز الاستثمارات المشتركة لتحقيق اقصى قدر ممكن من التناغم بين جهود وتطلعات القطاع الخاص في البلدين من جانب، ورؤى وتوجيهات الحكومتين على الجانب الآخر. وقام الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية بتنظيم ملتقى اقتصادي كويتي - مصري، دعا من خلاله اصحاب الأعمال المصريين للالتقاء بنظرائهم الكويتيين الذين يمثلون قطاعات رئيسة منها الاستثمار، المصارف، الطيران والعقار. وقد افتتح الملتقى عادل عبدالفتاح ناصر نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية بكلمة ترحيبية اعرب فيها عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى وعن امله باستمرار التواصل بين الجانبين واقامة مشاريع مشتركة بين اصحاب الأعمال من كلا البلدين. بدوره اعرب طارق المطوع عن امتنانه لاتحاد الغرف المصرية على تنظيم هذه الفعالية حاملاً معه تحيات مجتمع الأعمال الكويتي الذي يتطلع للمزيد من التعاون المثمر في ظل العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع شعبي البلدين، مؤكداً عزمه لتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر والتي بلغت 4 مليارات دولار حسب آخر الاحصائيات، وتشتمل على عدة قطاعات حيوية اهمها السياحة، الصناعة، التمويل، العقارات، الاتصالات والاستثمار الزراعي. وبيّن المطوع اهمية زيادة التبادل التجاري القائم بين البلدين الذي بلغت قيمته 482 مليون دولار عام 2018. وقد اشار رئيس الوفد الكويتي إلى ان الكويت بصدد تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي يعتمد على الخصخصة وتحرير السوق، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في المشاريع ذات التقنية الحديثة. بعد ذلك تم تقديم عرض حول الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات، كما تمت اقامة لقاءات ثنائية بين اصحاب الأعمال من الطرفين، بهدف مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري وعقد شراكات تجارية واستثمارية بين اصحاب الأعمال من كلا البلدين.

