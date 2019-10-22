وطن النهار

عقدت بالقاهرة امس فعاليات منتدى الأعمال المصري- الكويتي تحت عنوان من التعاون الثنائي إلى متعدد الأطراف وذلك بحضور وفد غرفة التجارة والصناعة برئاسة طارق المطاوع وخالد عباس نائب وزير الاسكان المصري وعادل عبدالفتاح ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

تم خلال المنتدى طرح الفرص الاستثمارية في مصر والمشروعات التي يمكن الاستفادة منها وخاصة ان مصر بوابة لافريقيا وسوق استهلاكي يصل إلى تريليون دولار.

وقال في المقابل تزايدت الاستثمارات المصرية في الكويت لتتجاوز مليار دولار، وتجاوز حجم التبادل التجاري 2.5 مليار دولار في العام الماضي، في الوقت الذي تستقبل فيه مصر سنوياً ما يزيد على 110 آلاف سائح كويتي بحجم انفاق يصل إلى 600 مليون دولار سنوياً، غير ان كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبي

البلدين.

