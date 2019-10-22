وطن النهار

ضم الوفد الاقتصادي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عدداً من أصحاب الأعمال الكويتيين وهم كل من: علي ثنيان الغانم رئيس غرفة التجارة وطارق بدر السالم المطوع عضو مجلس إدارة الغرفة، حسيــــــــــن علي الخرافــي رئــيس اتحــــاد الصناعات الكويتية، صالـــــــــح صالـــح السلمي رئــيس اتحـــــاد شركـــات الاستثمار، جـــــواد أحمد بوخمسيـــــــن رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بوخمسين القابضة، خالـــد خضيــــر المشعــــان رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية، مـــــــــروان مـــرزوق بـــودي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، ناصـــر مســاعد السايـــــــــر رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، بســـــام ناصـــــــر العثمـــان نائب الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي، ربـــاح عبدالرحمن الربـاح المدير العام للغرفة، وخــــالـــد يــــــوسف المانــــــع مساعد مدير إدارة العلاقات والإعلام والمعارض.

