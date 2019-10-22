وطن النهار

استقبلت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية امس، وفدا من المستثمرين الكويتيين، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.

وقالت الوزيرة ان مصر بها العديد من الفرص الواعدة في جميع المجالات لافتة ان الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر ادت إلى جذب المزيد من المستثمرين مؤكدة ان الشباك الواحد الذي نفذته وزارة الاستثمار كي يستطيع من خلاله المستثمر ان ينهي الاجراءات خلال مدة قصيرة.

وعرضت الوزيرة الكثير من الفرص الاستثمارية بالمحور الاقتصادي لقناة السويس والمدينة الصناعية ببرج العرب إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الادارية.

وأكدت ان هناك تعاونا تاما بين جميع الوزارات من اجل الانتهاء من تخصيص الأراضي للمستثمرين سواء كانت الأراضي تابعة لوزارة الاسكان أو وزارة الاستثمار، مشددة على انه لن تحدث أي معوقات امام المستثمرين ولفتت إلى ان الحكومة حلت العديد من المشاكل التي كانت تواجه الصناع بمصر ولذلك استطاعت مصر جذب الشركات العالمية مثل مرسيدس وبورش.

ووجه السيد جواد بوخمسين رئيس مجلس ادارة مجموعة بوخمسين القابضة سؤالا للوزيرة سحر نصر حول المشاكل التي تواجه المستثمرين وقال انه حضر لمصر من اجل الاستثمار بأحد المشاريع الكبرى وبعد المناقشات توقف المشروع دون أسباب، فأكدت الوزيرة ان لديها اهتماما كبيرا بجميع الاستثمارات والمشروعات وأنها على استعداد تام لازالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأكدت الوزيرة ان المستثمر يستطيع ان يدخل على الخريطة الخاصة بالهيئة ويطلع على الفرص الاستثمارية في جميع المجالات ويختار المشروع الذي يناسبه ويقوم بالحجز دون أي معوقات وينهي الاجراءات فور وصوله لمصر، مشيرة ان الاجراءات الاستثنائية التي وضعتها الوزارة من اجل التسهيل على المستثمرين.

