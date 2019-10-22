التقى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة د. علي عبدالعال بمقر المجلس في القاهرة أمس.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك في تصريح عقب اللقاء انه بحث مع أخيه د. علي عبدالعال سبل دعم العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه حرص البلدين على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لتشمل جميع المجالات التي تخدم المصالح المشتركة وتحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

