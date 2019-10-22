loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«العلوم الاجتماعية» احتفلت بعودة صاحب السمو


تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية د. حمود القشعان أقام قسم العلاقات العامة بالكلية بالتعاون مع جمعية العلوم الاجتماعية حفلًا بمناسبة عودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من الولايات المتحدة الاميركية وتماثله للشفاء. تضمن  الحفل حضور فرقة الجيش الكويتي التي قامت بعزف عدد من المقطوعات الوطنية، وقيام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والحضور من الطلاب والطالبات بكتابة كلمات تعبر عن مشاعرهم بهذه المناسبة في لوحة ضخمة  وضعت ببهو الكلية، كما قام الرسام فهد الفدغم برسم بورتريه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة