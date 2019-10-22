وطن النهار

تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية د. حمود القشعان أقام قسم العلاقات العامة بالكلية بالتعاون مع جمعية العلوم الاجتماعية حفلًا بمناسبة عودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من الولايات المتحدة الاميركية وتماثله للشفاء. تضمن الحفل حضور فرقة الجيش الكويتي التي قامت بعزف عدد من المقطوعات الوطنية، وقيام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والحضور من الطلاب والطالبات بكتابة كلمات تعبر عن مشاعرهم بهذه المناسبة في لوحة ضخمة وضعت ببهو الكلية، كما قام الرسام فهد الفدغم برسم بورتريه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

