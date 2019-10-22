وطن النهار

أكد الأمين العام بالانابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز المنصور أن هناك متابعة دقيقة بما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالغش والشهادات المزورة وغيرها من الظواهر التي تسيء للمجتمع وذلك بالتعاون مع التعليم العالي والتربية مشيرا الى وضع الخطط اللازمة للحد من تلك الظواهر.

واوضح خلال انطلاق فعاليات ورشة {النزاهة في التعليم} بالتعاون مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ان الموضوع سيستمر من 3 الى 5 سنوات وستصدر قرارات في وقت قريب من الجهات والمسؤولين للحد من تلك الظاهرة.

وأضاف أن «نزاهة» ليس هدفها معاقبة الحالات الاجرامية بشأن التزوير وغيرها لكن سنهتم كذلك بالتوعية وتثبيت المجتمع ونتمنى أن نحقق التعاون مع جميع المسؤولين لوضع الاسس التي تمنع حدوث حالات جديدة. وأشار الى أن الورشة التي تقام بمشاركة من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وعدد من منظمات المجتمع المدني، تمثل تفعيلا لبنود التعاون المشتركة الواردة بمذكرة التفاهم في مجال التوعية والتثقيف بين نزاهة ووزارة التربية، وكذلك تفعيل للأولويات والمبادرات المتعلقة بدور التربية والتعليم ذات الصلة بتدريب العاملين في مجال التربية والتعليم على بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد لتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة الواردة في وثيقة استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد {2019 2024}.

وأوضح المنصور أن المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة {اليونسكو} قام بالاشراف على تنفيذ الورشة من خلال توظيف مخرجات برنامج المعهد {النزاهة في التعليم} والذي يهدف الى تقديم الدعم للدول الأعضاء في المنظمة لنشر الشفافية بالتعليم من خلال التدريب وتعزيز أخلاقيات النزاهة في العمل للقائمين على العملية التعليمية، وتوفير خطوات عملية ونظرية من خلال مواد علمية متخصصة والذي قام باعدادها نخبة من المستشارين والخبراء الدوليين في مجال التربية والتعليم ومكافحة الفساد.

وكان من أبرز ما تطرقت اليه الورشة مناقشة النزاهة في التعليم مع استعراض لأبرز الآثار المترتبة عن انتشار الفساد في التعليم هذا بالاضافة الى اعداد خارطة طريق لتحقيق النزاهة في التعليم والتعرف على أبرز الأدوات التي يُمكن أن تُستخدم لقياس مدى انتشار الفساد في التعليم ومعالجة ظواهره. كما تطرقت الى استعراض التجارب الدولية ذات الصلة لقياس وتوثيق قضية الغش في الاختبارات والسرقات الأدبية في التعليم العالي والتعرف على أبرز الاستراتيجيات التي يمكن اعدادها لمعالجة قضية خيانة الأمانة الأكاديمية في التعليم العالي واعداد مسودة مقترحة من المشاركين لمادتين أساسيتين لمواثيق أخلاقية في مجال التعليم.

